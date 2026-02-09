《葉問》巨星暴瘦遭傳染毒患愛滋 家屬痛揭真相：罹癌第三期

泰國動作巨星東尼嘉近日因身形暴瘦掀起關注。（圖／翻攝自東尼嘉IG）





泰國動作巨星東尼嘉憑藉精湛的實力，在國際影壇打出一片天，曾演出包含《拳霸》系列、《葉問外傳：張天志》、《冬蔭功》，甚至在《玩命關頭7》與已故男星保羅沃克有精彩對手戲。未料近日卻傳出罹癌的消息，掀起外界熱議。

根據泰媒《Thairath》報導，50歲的東尼嘉在2024年6月因為腹部劇痛就醫，檢查後確診為膽囊癌第三期，病況接近第四期。東尼嘉立刻進行腫瘤切除手術，並且展開化療，直到去年底，他的病況終於穩定，甚至還短暫出家修行。

沒想到休息過後回診，東尼嘉的癌症指數再度升高，他也必須再度投入治療。近期他在社群平台公開近況照片，暴瘦的樣子引發關注，還有酸民臆測他「吸毒」、「染愛滋病」，親友們才決定站出來澄清，希望外界能停止不實揣測。



