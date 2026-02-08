《葉問》巨星被傳罹愛滋！ 家屬揭真相：膽囊癌第三期

泰國動作巨星東尼嘉（Tony Jaa）證實罹患膽囊癌第三期，病情已接近第四期邊緣，親友澄清其暴瘦並非外界流傳的吸毒或感染愛滋病等不實謠言。

東尼嘉。（圖／翻攝自IG）

據泰國媒體《Thairath》報導，剛過50歲生日的東尼嘉，在前年6月突然感到腹部劇烈疼痛，緊急送醫檢查後確診罹患膺囊癌第三期。醫師評估病況極度不樂觀後，立即安排腫瘤切除手術，並展開密集化療療程，所幸在治療期間，他的癌症指數於去年年底一度恢復穩定，不過休息過後卻又出現病情反覆，癌症指數重新升高，迫使他必須再次積極投入治療。

廣告 廣告

近期東尼嘉在社群平台公開近況照片，明顯消瘦的身形引發網友關心與各種揣測，不過因當時尚未公開罹癌消息，部分酸民臆測他「吸毒」或「罹患愛滋病」才會暴瘦。為避免謠言影響聲譽，親友與身邊人士出面澄清，強調體態改變完全與長期化療有關，並非外界流傳的不良嗜好或疾病因素。

東尼嘉過去憑藉精湛的泰拳實力及高難度的動作，在國際影壇打出一片天，《拳霸》系列更讓他紅遍全球，成功打入好萊塢，接連演出《浴血任務四》、《葉問外傳：張天志》、《殺破狼II》等國際作品。

延伸閱讀

《世紀血案》爭議延燒 導演徐琨華最新聲明！

9歲遭砍6刀！林義雄長女林奐均曾獲金曲獎 陶晶瑩主持哽咽介紹

《世紀血案》寇世勳道歉了 坦言「思慮不周」深刻反省中