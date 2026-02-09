《葉問》巨星近照瘦如柴！網瘋傳涉毒染愛滋 家屬親揭「抗癌真相」

記者陳宣如／綜合報導

曾在《葉問外傳：張天志》中展現精湛武技的泰國動作巨星東尼嘉（Tony Jaa），近期在社群平台曝光的近照中，身形明顯消瘦，引發影迷與網友廣泛關注與各種揣測，甚至傳出「吸毒」或「罹患愛滋病」等傳言。對此，他的親友於日前出面澄清，表示東尼嘉正低調與病魔抗爭，體態變化完全是因罹患癌症且瀕臨末期，與外界臆測無關。消息曝光後震驚全球影迷，也使這位影壇巨星的健康狀況成為外界焦點。

東尼嘉身形暴瘦，引發網友揣測是否「吸毒」或「罹患愛滋病」。（圖／翻攝自IG @tonyjaaofficial）

據泰國媒體《Thairath》報導，現年50歲的東尼嘉在2024年6月因腹部劇烈疼痛就醫，經檢查確診為第三期膽囊癌，病情已接近第四期，醫療團隊隨即為他安排腫瘤切除手術，並展開密集化療。去年底期間，東尼嘉的病情曾一度趨於穩定，得以短暫出家修行、調養身心，但之後回診卻發現病情再次波動，目前仍需持續接受治療。

廣告 廣告

以《葉問》、《玩命關頭7》紅遍全球的泰國動作巨星東尼嘉證實罹癌。（圖／翻攝自IG @tonyjaaofficial）

東尼嘉長期以高難度實打動作與扎實泰拳功底聞名國際，代表作品包括《葉問外傳：張天志》、《拳霸》系列、《冬蔭功》，以及《玩命關頭7》中與已故男星保羅沃克的精彩對手戲。近日，東尼嘉的家屬親自證實他的抗癌消息，也使他的健康狀態備受影迷關注，許多粉絲在社群平台留言表達震驚與心疼，也有人回憶並讚嘆他過往在影壇的成就與努力。

更多三立新聞網報導

樂壇痛失巨星！傳奇搖滾樂團主唱辭世 「他不敵癌症病魔」身後留下妻兒

影迷哭了！《玩命關頭7》巨星「暴瘦傳吸毒」 真相竟是膽囊癌末期

被前女友指控吸毒！短劇男神曬「無犯罪紀錄證明」自清反擊

經紀人癌症復發「暴瘦30公斤」驟逝 Gino昔赴院探視！告別式紅了眼眶

