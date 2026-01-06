葉啟田否認罹失智症 仍想參政嘆選舉太花錢

（中央社記者洪素津台北6日電）多年未公開演唱的寶島歌王葉啟田，將擔任「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會嘉賓；對於傳出罹患失智症，他除否認，並笑說還想再參政，但選舉太花錢，現在心願是行有餘力回饋社會。

「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會將於5月9、10日母親節檔期，在高雄海音館舉行，由黃西田、苗可麗及侯怡君主持，並集結葉啟田、施文彬、王彩樺等多位實力派歌手，打造原汁原味的秀場舞台。

黃西田、苗可麗、侯怡君和葉啟田今天出席演唱會宣傳記者會，葉啟田睽違多年未公開演唱，日前傳出罹患失智症。對此，他否認失智症傳言，但透露左耳膜破掉，聽覺減少25%、是舊疾，現在身體狀況很OK。

葉啟田說，他參與過政治選舉4次，花新台幣1億2000萬元，參政實在太燒錢，雖然有時候還是會想出來選，但綜合各種原因，還是作罷；沈寂的這幾年間都在思考人生，「最重要是要怎麼活下去，現在還沒有做的事情，有時間就盡量做，希望有賺錢就要回饋社會」。

黃西田表示，可以跟葉啟田「南北歌王」合體感到高興，「這個演唱會，很多資深歌迷期待很久了，我跟葉啟田可以合體，葉啟田也馬上答應，我真的很高興」。

侯怡君分享，覺得幸福感滿滿，「可以聚在一起唱歌、演戲、主持，又可以回憶過去，演唱會也加入很多創新，那天蕭大陸也會陪我一起來」。

苗可麗也感性說，與優秀又資深的藝人一起表演，是一件很珍惜的事，「我從小看他們表演，從沒想過同台，很期待，資深粉絲可以重溫，年輕人其實更需要參與，可以了解爸媽在瘋什麼」。

此次演唱會推出套票，包含「高雄有顆藍寶石」專書1本、紀錄片電影票2張及演唱會門票2張，套票限量100組，10日中午12時將與演唱會門票同步於ibon開賣。（編輯：吳素柔）1150106