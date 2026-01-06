葉啟田撇失智 認重聽罹眼疾

「真愛秀．藍寶石大歌廳」6日舉辦記者會，由苗可麗（左起）、葉啟田、黃西田、侯怡君現身受訪。（趙雙傑攝）

寶島歌王葉啟田6日宣布，將擔任今年5月9、10日在高雄流行音樂中心舉辦的「真愛秀．藍寶石大歌廳」主秀。葉啟田近年淡出螢光幕，近期又傳出失智、手抖等症狀，讓不少粉絲憂心他的健康狀況。他此次露面揭露近況，戴上眼鏡受訪，透露自己眼睛有三大問題，且有重聽狀況。

77歲的葉啟田坦言，眼睛出現輕微散光、近視及老花眼等狀況；此外，他也提到自己從年輕開始就有耳疾，當年看耳鼻喉科時，醫生表示左耳耳膜破裂，聽力較一般人少25%，加上個人體質影響，近年左耳確實有重聽情形。

訪問時，葉啟田被注意到手腳不停抖動，他解釋只是正在按摩穴位。提及曾以無黨籍身分4度參選、共花費1億2000萬元積蓄投入選舉，葉啟田被問到是否還想再選？他以年過45歲的女人「生小孩」作比喻，直言：「我也會想，但各方面不允許。」

他至今仍對公共事務抱持熱忱，表示在家時常思考人生與社會，「想怎麼樣盡量給朋友快樂，怎樣更和諧，無論高興的事，還是不快樂的事，都會再好好回想一遍。最重要的是，要怎樣活下去，還有什麼沒做的事，可以就盡量做，做多少算多少。」

將首度合體黃西田

久違受訪，葉啟田也鬆口內心的遺憾與心願，坦言仍有未能完成的事，盼未來在有餘裕的情況下成立「基金會」，幫助更多人，為社會盡一份心力。

「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會將由黃西田、苗可麗、侯怡君主持。黃西田透露，葉啟田此次點頭演出，主要原因是兩人60年來從未同台，出道多年首次促成「南北歌王」合體，才打動葉啟田參與表演。而侯怡君日前提告老公蕭大陸前妻張金鳳誹謗其「小三上位」，受訪時態度低調，表示一切「尊重司法」，不願多談。

此外，為回饋長期支持藍寶石大歌廳的忠實粉絲，高雄流行音樂中心同步推出「高雄有顆藍寶石」專書、紀錄片，詳情以高流官網及官方社群公布為準。