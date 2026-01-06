生活中心／陳佳侖 、李澤民 台北報導

寶島歌王葉啟田，近年傳出健康亮紅燈，甚至傳出失智、講話會跳針等傳言，今天他現身高流藍寶石歌廳真愛秀記者會，宣布擔任秀場嘉賓，甚至要與黃西田首度合體演出小短劇，讓他相當期待，對於失智傳言，他則親口駁斥，強調自己現在非常健康。

藝人 侯怡君 vs. 黃西田 vs. 苗可麗 "天天開心"：「天天開心天天開心，天天笑到歸下晡。」

"永遠的小朋友"黃西田，帶著苗可麗、侯怡君，一同合唱"天天開心"，宣布新的一年要把歡樂帶進高流藍寶石歌廳真愛秀。

黃西田、苗可麗、侯怡君，將為高流藍寶石歌廳真愛秀主持。（圖／民視新聞）





藝人 侯怡君 vs. 黃西田 vs. 苗可麗：「比如說以前的藍寶石，跟現在的藍寶石又不一樣，哪裡不一樣啊，第一人就不一樣了。」

希望帶長輩一起重溫，秀場的美好記憶，而今年藍寶石歌廳真愛秀，不僅集結施文彬、王彩樺、張秀卿、王瑞霞等實力派秀場歌手，更找來寶島歌王助陣。

歌手 葉啟田 "愛拚才會贏"：「好運歹運，總嘛要照起工來行，三分天註定七分靠打拚，愛拚才會贏。」

淡出歌壇許久的寶島歌王葉啟田，獻唱他的招牌歌曲，不過今年77歲的他，近年卻頻頻傳出罹患失智症、講話會跳針、手抖等，引發粉絲憂心。





葉啟田獻唱"愛拚才會贏"，駁斥失智傳言。（圖／民視新聞）





歌手 葉啟田：「身體還好，（氣色有夠好的），我現在要叫我沒時間了，叫我伏地挺身30下，對我來說（小case）還是OK。」

親口駁斥失智傳言，更分享秀場輝煌時期曾收過歌迷送的超級大禮。

歌手 葉啟田：「最少不是幾錢的，可能是有二三兩，還是說一個金條，有固定五兩的嘛（五兩），我家有一次招小偷，都清潔溜溜。」

對於百萬金條不翼而飛，葉啟田看得很開，反倒感謝歌迷對他的支持，接下來5/9、10，一連兩天要在高雄開唱，也讓葉啟田直呼相當期待。

原文出處：葉啟田消失九年！驚傳失智、講話跳針 本人現身曝近況

