葉啟田消失9年現身還原「失智」真相 揭耳膜破掉50年內幕

葉啟田中氣十足演唱招牌歌曲〈愛拚才會贏〉。黃于珊攝



77歲「寶島歌王」葉啟田今（1╱6）與黃西田、苗可麗、侯怡君出席第5屆「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會，近年頻傳健康亮紅燈的他今中氣十足演唱招牌歌曲〈愛拚才會贏〉，打破失智、手抖和說話會跳針的謠言。

消失螢光幕9年的葉啟田驚喜現身演唱經典代表作〈愛拚才會贏〉，並憶起當年秀場的黃金年代，有感而發表示：「高雄這幾年變化真的很大，演唱會經濟做出名號，藍寶石演唱會能進到最新的音樂場館，和歌迷一起用最好的設備、特效，重新感受秀場娛樂文化，真的非常開心。」

被問到身體健康，葉啟田直言：「OK，還好。」但透露左耳有點重聽，「我20多歲去看耳鼻喉科，醫生說我左邊耳膜有點破掉」。但他並不考慮戴助聽器，「我沒興趣，因為對唱歌沒影響，喇叭很大聲」。另外眼睛也有輕微閃光、近視和老花眼。

侯怡君（左起）、黃西田、苗可麗是「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會主持人。黃于珊攝

對於失智傳聞，葉啟田笑說：「我是很常思考的人，（失智）對我來講比較不可能。」透露去看病時，連醫生都喜歡跟他聊天，看他妙語如珠，「都說我絕對不會有失智症」。

除許久不見的葉啟田，黃西田、苗可麗、侯怡君也合體演唱〈天天開心〉，熱情喊話：「今年演出將深度還原傳統秀場節目安排，真的非常值得期待。」3人主持風格承襲秀場天王豬哥亮的經典路線，苗可麗直言：「能把他的幽默與精神繼續傳遞給觀眾，就是最好的懷念。」

侯怡君首度與2前輩搭檔主持，難掩期待地說：「秀場主持人的穿針引線，對節目流暢度非常重要，能有這個機會同台合作，真的很榮幸，也相信會激盪出很有趣的火花。」

另外，高流也推出套票優惠，內容包含《高雄有顆藍寶石》專書1本、紀錄片電影票2張以及「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會門票2張，總價值6320元，優惠價4588元，套票限量100組（每日50組、每人限購1組），1月10日中午12點將與演唱會門票同步於ibon開賣；早鳥會員於1月9日中午12點單購演唱會門票享高流會員專屬95折優惠。

