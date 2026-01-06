葉啟田爆罹患阿茲海默症！消失4年近況曝光 選立委負債1.2億認了還想選

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

第五屆「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會將於今年5月9日、10日於高雄流行音樂中心登場，今（6）日舉行售票記者會，宣布黃西田、苗可麗、侯怡君主持；葉啟田、施文彬、王彩樺等11位卡司登台演出，葉啟田已經有4年沒有公開演出，一度傳出罹患阿茲海默症，今天出席活動時，他也透露身體狀況。

葉啟田透露身體狀況。（圖／記者吳雨婕攝）

葉啟田日前傳出失智，罹患阿茲海默症，手抖、講話跳針等症狀，在記者會現場依舊努力演唱〈愛拼才會贏〉，許久未在公開場合露面，他分享在台上唱歌的心情非常開心，「除了高興還是高興，高興在心裡，高興聽我歌的人，以及我還能唱給他們聽。」談到消失這4年來做什麼，他透露因為疫情沒打苗，所以都不太敢出門，「這兩年在家裡習慣了，一年至少250天都是一個人，生活很簡單，在家裡沉思自己人生，想自己的事情比較多。」

葉啟田透露有重聽，但是沒有失智症。（圖／記者吳雨婕攝）

對於傳出罹患失智症，葉啟田提到，「我之前去看醫生，醫生除了跟我說我有什麼小毛病之外，跟我聊天，我就叮叮噹噹一直講，醫生說『喔我知道了，你不會有失智症』。」但他坦言，耳短有點重聽，因為以前左耳耳膜破掉，聽覺減少百分之20至25，可能是體質問題加上年紀。」

葉啟田先前投入政壇，四度參選立法委員，花了1.2億，他直言，至今都還是會想要參選，但就只是想想而已，而之所以只能是想想，是因為參選要考量到錢的問題、助選員的問題，光是第一次參選就花了4000多萬。

