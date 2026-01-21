▲葉啟田睽違9年重返舞台掀回憶殺《真愛秀．藍寶石大歌廳》五周年升級打造「全民大歌廳」。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會將於5月9、10日母親節檔期，在高雄流行音樂中心海音館盛大登場。日前舉辦的記者會正式公布主持陣容黃西田、苗可麗、侯怡君，以及11位重量級實力派演出卡司，其中「寶島歌王」葉啟田睽違9年再度站上舞台，消息一出即引發熱烈討論，資深歌迷感動留言直呼：「真的好久不見！」、「葉大哥重出江湖太令人期待了！」

▲葉啟田睽違9年重返舞台掀回憶殺《真愛秀．藍寶石大歌廳》五周年升級打造「全民大歌廳」。

廣告 廣告

演唱會熱度持續升溫，不僅結合藍寶石電影與專書的限量套票迅速完售，特區門票亦同步秒殺。適逢藍寶石演唱會邁入第五周年，高流宣布今年特別擴大舉辦規模，演出兩日將於場外規畫古早味市集、卡拉OK歡唱區、復古妝髮體驗與肩頸按摩區，打造專屬於全民的「藍寶石大歌廳」。持票觀眾可提早進場「迺」高流，免費兌換期間限定周邊體驗活動，相關資訊依官方網站公告為準，名額有限，兌完為止。

▲葉啟田睽違9年重返舞台掀回憶殺《真愛秀．藍寶石大歌廳》五周年升級打造「全民大歌廳」。

2026《真愛秀．藍寶石大歌廳》以「咱攏五吉」為主題，呼應第五屆重要里程碑，同時以臺語諧音傳遞財運興旺、事事順利的美好祝福。節目集結多位實力派藝人輪番登台，主持人黃西田更預告，本屆演出將「原汁原味」重現歌廳秀的經典公式，帶領觀眾重溫最真實、最熱鬧的秀場風華。

今年演唱會週邊體驗全面升級，憑演唱會門票可至音浪塔一樓參加「榕樹下卡拉OK歡唱區」與「肩頸按摩體驗區」，由深耕高雄超過20年的杉之秀SPA連鎖芳療護理，提供肩頸釋壓、眼周保養與頭部刮療等免費服務；海音館旁另設「復古妝髮體驗區」，由高雄在地尤卡髮型集團操刀，讓觀眾一秒穿越，體驗從龐畢度（Pompadour）到經典半屏山的復古造型。場外同步推出集合大腸包小腸、烤黑輪、草仔粿等經典台灣小吃的古早味市集，讓藍寶石演唱會升級為最超值、最有情味的全方位孝親行程。

隨著 Focus 13 珊瑚廣場進駐高流園區，餐飲、遊樂與生活風格品牌陸續到位，搭配「POP! POP! POP! 流行音樂互動展」及「藍寶石《秀場傳奇》故事展」，讓本屆藍寶石演唱會成為結合音樂、文化與園區風景的最佳孝親一日遊選擇。高流執行長丁度嵐也提醒，目前藍寶石演唱會門票正於 ibon 售票系統熱銷中，適逢年節檔期，更成為送給長輩的熱門貼心好禮，邀請民眾提早搶票，與家人共度溫馨難忘的「咱攏五吉之夜」。