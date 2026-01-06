葉啟田花光財產賠1億！宣布想再選立委 此生最大願望曝光

記者鄭尹翔／台北報導

「寶島歌王」葉啟田今（近日）出席第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會記者會，正式宣布將登台演出，精神狀況相當不錯。本屆演唱會以「咱攏五吉」為主題，呼應第五屆里程碑，也以臺語諧音象徵「我們都有錢」的祝福，延續藍寶石大歌廳貼近庶民娛樂的文化精神。卡司方面，除邀請黃西田、苗可麗、侯怡君擔任主持人外，還集結葉啟田、施文彬、王彩樺、張秀卿、王瑞霞等 11 位實力派藝人力挺。

活動現場，葉啟田也罕見談及個人未來規劃，坦言此生最大的心願是成立基金會，幫助真正需要幫助的人。他感慨表示，過去曾投入政治圈，對經濟造成相當大的影響，導致至今仍無法完成成立基金會的夢想，讓他心中感到內疚與遺憾，「想做善事不一定全靠錢，但一定會用到錢，我真的很想做。」

被問到是否仍有意再度參選立法委員，葉啟田並未完全否認，笑說「心裡其實還是會想」，但現實條件並不允許，尤其是龐大的經濟壓力。他透露，過去四度參選立委，總花費高達 1 億 2 千萬元，至今仍對生活造成重大影響，「第一次選就花了四千多萬，朋友贊助一千萬，錢一下就沒了；第二次沒連任也要花四千萬，還沒有薪水。」

葉啟田直言，無黨籍參選一切都要靠自己，不只是資金問題，還包括助選團隊與票源整合，對藝人而言壓力極大。儘管目前仍有錄製節目等收入支撐生活，但回顧過去選舉慘賠的經驗，他也坦言，短期內要再次投入選戰並不容易。

