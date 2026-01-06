葉啟田、黃西田、苗可麗、侯怡君合體宣傳演唱會 (圖)

還記得 2023 年那位「男友被爸爸搶走」的日本女網友嗎？當時她帶著男友回家見父母，結果身為資深《魔法風雲會》（MTG）玩家的父親，竟然直接把男友拉去展開卡牌對戰，把女兒晾在一邊。這段「岳父看女婿，越看越想打（牌）」的經歷，在當年就曾引發網路熱議，許多網友笑稱這根本是為了找牌友才同意交往。卻沒想到，這故事中的情侶最近終於修成正果啦！但結果還是在和岳父打牌。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 3