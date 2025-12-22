葉均蔚院士影響力全國第一 未曾出國留學走出自己的路

〔記者蔡文居／台南報導〕台南一中「十年卓越．翁啟惠科學教育講座」，邀請年度科學影響力全台灣排名第一的葉均蔚院士開講，以其開創「高熵合金」的關鍵歷程為核心，從顛覆材料科學的重大發現出發，再談到面對質疑、走在無人之路的研究精神，帶領學子理解科學創新的力量與科學家堅守信念的人生智慧。

葉均蔚出身台灣東部、未曾出國留學，在台灣做了一輩子的研究，憑藉「凡事自己動手做」與不畏質疑的精神，在科學世界中走出屬於自己的道路。他提醒同學，真正的創新往往來自逆向思考與長期累積，也必然伴隨孤獨與不被理解；唯有堅守信念、踏實前行，才能在未知中開拓新的可能。

廣告 廣告

南一中表示，該講座今年邁入第2屆，源於翁啟惠院士捐款設置。這次邀請葉均蔚院士以「改變材料史的成分大發現」為題，分享其顛覆千百年來材料設計法則的重大研究成果。南一中國際會議廳擁有250個座位，上週五舉辦演講，擠進了300人，全場座無虛席。

南一中表示，葉均蔚教授為中央研究院院士，被美國史丹佛大學評選為全球前2％頂尖科學家，年度科學影響力排名全國第一，並獲得2025年台灣科學界最高榮耀─總統科學獎，是國際公認引領新材料研究方向的關鍵人物。

講座中，葉均蔚深入淺出介紹其開創的「高熵合金」核心概念。這套全新思維，徹底改寫了人類數百年來理解合金的方式，也為航空、能源、半導體、國防與生醫材料開啟嶄新可能。例如他致力研究不起火花的材料，便可減少瓦斯氣爆的發生可能，降低公共危險。他這條「沒有人走過的路」，終獲國際肯定。《Nature》專題報導確認台灣為高熵合金發源地，全球研究團隊相繼投入，使高熵材料成為當代材料科學最活躍的研究前線之一。

【看原文連結】

更多自由時報報導

冷空氣接力報到「下探13度時間曝」 這4天高山可能降雪

北捷砍人案傷者最新情況曝光 石崇良：社安網須冷靜檢視

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

華亞科擴大案將「大復活」！張善政：將規劃捷運長庚線突破

