葉培城：輝達H200若進中國 技嘉工廠可立即量產

（中央社記者吳家豪台北13日電）主機板與顯示卡廠技嘉今天舉辦集團旺年會，董事長葉培城表示，美中雙方對輝達H200晶片的管制政策有變，目前屬於營造談判條件階段，最終應該會開放輸中，因中國市場需求龐大，若H200能進入中國，技嘉在當地工廠可立即量產。

葉培城在場邊接受媒體採訪指出，自2025年起，超微（AMD）等晶片廠及大型雲端服務供應商（CSP）陸續推出自有晶片，會一定程度削弱輝達（NVIDIA）市占，但短期市場格局不致改變，輝達依舊是主導者，長期趨勢則還難以預測。

葉培城強調，他對技嘉今年人工智慧（AI）伺服器業務成長充滿信心，因為技嘉的AI伺服器業務不集中於單一市場，而是均衡分布於中國以外各地，尤其企業端市場需要大量技術支援與客製化，是技嘉長期以來的強項。

市場傳出輝達日前發布的新一代Rubin晶片平台僅由3家代工廠供應，葉培城認為，這項策略應該是針對美國4大CSP，而非擴及所有市場。技嘉的定位與大型代工廠有明確區隔，受影響不大。

談到記憶體缺貨問題，他表示，這考驗企業的應變能力以及與供應商的關係，與記憶體3大原廠維持良好關係並簽訂長期合約的公司，較易取得貨源，雖然長單可能無法完全滿足需求且價格有浮動，仍是確保供應的有效作法。

媒體詢問技嘉子公司技鋼是否有初次公開發行（IPO）計畫，葉培城坦言，短期內機會不大，因為技鋼營收成長過快，已超過集團營收50%，不符合台灣相關法規。（編輯：林興盟）1150113