葉宏一領軍國際化！馬偕醫大推「傳愛獎助方案」獎學金住宿關懷一次到位

生活中心／綜合報導

馬偕醫學大學升格以來成立國際事務處，致力境外招生，近日到國立臺灣師範大學僑生先修部舉辦招生宣導與座談活動，獲得熱烈迴響。（圖／馬偕醫大提供）

馬偕醫學大學升格後積極衝刺國際化！校方成立「國際事務處」，整合境外招生、跨文化教育與國際合作等業務，現在更宣布正規劃「海外學生傳愛獎助方案」，盼整合教育部、校內與民間資源，為港澳及境外學生打造更完整的支持網絡。國際事務處強調，希望透過多項獎助制度，讓境外生在台求學更安心，真正體驗到信仰與教育並行的力量。

新上任的校長葉宏一於8月1日接掌後，全力推動校務改革與國際布局。國際事務處也啟動多項新策略，包括主動向海外教會、高中與僑團推廣招生，吸引港澳與海外優秀學生就讀第三類組相關科系。校方也同步規劃多元獎助措施，盼學生在學期間能專心學習、生活無虞。

在志工與文化交流方面，馬偕醫大與世光宣教協會合作推動國際志工培訓，並與天母感恩堂及青年使命團（YWAM）合辦跨文化與信仰成長活動，讓學生在服務及互動中感受跨文化連結與信仰實踐。

校方指出，除了延續教育部「臺灣獎學金」、「僑生及港澳生獎助學金」等既有方案外，也積極協助學生申請多項外部資源，包括教育部「優秀僑生獎學金」、僑委會「獎勵學行優良僑生獎學金」、華救會與華僑協會總會獎助學金等。同時，校內也有「馬偕博士紀念獎學金」、書卷獎、成績優良獎學金、工讀津貼、緊急紓困助學金，以及各附屬教學醫院提供的實習獎助與簽約金等，協助學生減輕經濟負擔。

國際事務處日前更前往國立臺灣師範大學僑生先修部舉辦招生宣導，向港澳與海外僑生介紹校園環境、科系特色與獎助制度，吸引超過40位學生參與，現場互動踴躍。學生對馬偕醫大的宿舍設備、讀書環境、以及各系超高國考通過率印象深刻。

目前馬偕醫大境外生主要來自香港、澳門、馬來西亞、緬甸等地。校方已建立導師制度與課業輔導機制，協助學生適應生活與課程。未來，國際事務處將與學務處合作，持續強化心理、住宿與宗教關懷等服務，盼讓遠赴台灣求學的境外生，也能感受到「家」一般的溫暖。

馬偕醫學大學近日到國立臺灣師範大學僑生先修部舉辦招生宣導與座談活動，現場互動熱烈。（圖／馬偕醫大提供）

