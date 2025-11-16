葉宏一領軍國際化！馬偕醫大推「傳愛獎助方案」獎學金住宿關懷一次到位
生活中心／綜合報導
馬偕醫學大學升格後積極衝刺國際化！校方成立「國際事務處」，整合境外招生、跨文化教育與國際合作等業務，現在更宣布正規劃「海外學生傳愛獎助方案」，盼整合教育部、校內與民間資源，為港澳及境外學生打造更完整的支持網絡。國際事務處強調，希望透過多項獎助制度，讓境外生在台求學更安心，真正體驗到信仰與教育並行的力量。
新上任的校長葉宏一於8月1日接掌後，全力推動校務改革與國際布局。國際事務處也啟動多項新策略，包括主動向海外教會、高中與僑團推廣招生，吸引港澳與海外優秀學生就讀第三類組相關科系。校方也同步規劃多元獎助措施，盼學生在學期間能專心學習、生活無虞。
在志工與文化交流方面，馬偕醫大與世光宣教協會合作推動國際志工培訓，並與天母感恩堂及青年使命團（YWAM）合辦跨文化與信仰成長活動，讓學生在服務及互動中感受跨文化連結與信仰實踐。
校方指出，除了延續教育部「臺灣獎學金」、「僑生及港澳生獎助學金」等既有方案外，也積極協助學生申請多項外部資源，包括教育部「優秀僑生獎學金」、僑委會「獎勵學行優良僑生獎學金」、華救會與華僑協會總會獎助學金等。同時，校內也有「馬偕博士紀念獎學金」、書卷獎、成績優良獎學金、工讀津貼、緊急紓困助學金，以及各附屬教學醫院提供的實習獎助與簽約金等，協助學生減輕經濟負擔。
國際事務處日前更前往國立臺灣師範大學僑生先修部舉辦招生宣導，向港澳與海外僑生介紹校園環境、科系特色與獎助制度，吸引超過40位學生參與，現場互動踴躍。學生對馬偕醫大的宿舍設備、讀書環境、以及各系超高國考通過率印象深刻。
目前馬偕醫大境外生主要來自香港、澳門、馬來西亞、緬甸等地。校方已建立導師制度與課業輔導機制，協助學生適應生活與課程。未來，國際事務處將與學務處合作，持續強化心理、住宿與宗教關懷等服務，盼讓遠赴台灣求學的境外生，也能感受到「家」一般的溫暖。
