葉建宏為重症肌無力奔走助重生

國內一名30歲、罹患重症肌無力的女性，十幾年來四肢無力、很容易嗆到，無法好好說話，上班常常需要請假、調整工作內容。在新光醫院副院長葉建宏的幫助下，為她安排了臨床試驗，接受生物製劑治療。治療2年，已恢復正常，完成3年試驗後，如今一顆藥都不必吃，也不必打針，能上班，還能打籃球、照顧生病的阿嬤。

葉建宏來自雲林鄉下，國小時舉家搬遷到台北，爸爸、媽媽都要賺錢養家，他們家中有3個小孩，只要1人生病，媽媽就得帶著3個小孩一起看醫生。小小的他就此意識到，生病是影響很大的事，假如能有機會幫助別人不生病，就能減少整個家庭的負擔。

「我沒有家族淵源，沒有特殊崇高的使命，而是從自身需求，順著成績進入醫學院」。葉建宏就學到從醫期間，接受到不少恩師的指導，包含台灣解剖學泰斗鄭聰明教授、台灣神經學界的祖師爺洪祖培教授等，如今他不僅是新光醫院副院長，也身兼台灣神經免疫醫學會理事長，經常為重症肌無力患者奔走、發聲。

重症肌無力患者在台灣約有6000人，人數比例未能達到罕病的定義，葉建宏形容，這是「重症肌無力治療上最大的痛苦」。隨著台灣愈來愈多罕藥納入健保，重症肌無力的生物製劑卻仍不得其門而入，屬於「unmet medical need」，這群患者中，約有5％會在發病時有生命危險，會呼吸衰竭，甚至死亡，據國外統計，重症肌無力患者約有2成在傳統治療上難以控制，需要接受生物製劑治療。

從醫30幾年來，葉建宏救過的病人不在少數，但像前述30歲患者那樣，重新擁有自己生活的人，給了他很深的體會，這是完全無法衡量的成果。這位患者過去多年來都是「過幾天算幾天」，如今已可以打籃球、照顧阿嬤，對她來說，這算是一種「重生」。他期盼藉著學會理事長的力量，讓這些患者的人權被看到，盼政府檢視健保資源的分配，幫助更多人重生。