葉志仙玉井觀展 憶少棒歲月

前棒球國手葉志仙等人參觀玉井噍吧哖園區。(文化局提供)

記者盧萍珊∕玉井報導

玉井噍吧哖文化園區推出「玉井製造」與「勇闖噍吧哖事件」常設展覽，呈現一九七０年代玉井糖廠棒球風景的主題內容，不僅喚起地方集體記憶，前奧運棒球奪銅國手、杜哈亞運棒球金牌總教練葉志仙與多位昔日玉光少棒隊隊友重返園區參觀，在展場中回憶老照片、年少歲月，見證在地棒球史。

園區改造後的新展覽以地方產業與歷史事件為主軸，其中「玉井製造」聚焦糖廠、油礦與愛文芒果三大產業，展覽呈現一九七０年代玉井糖廠營運期間，正值全台少棒風潮，糖廠將原本的菜園闢建為棒球場，成為玉井棒球文化的重要起點。

葉志仙就是當時的代表人物。一九七一年出征世界少棒賽奪冠，一九八四年成為洛杉磯奧運棒球銅牌國手，二００六年更以總教練身分率領國家隊奪下杜哈亞運棒球金牌。

同行的陳傳賢、方木全、江榮輝、溫金明與方忠雄等，多位為葉志仙於玉光少棒隊時期的隊友。溫金明也分享，玉光隊其實就是玉井國小棒球隊，早年以「玉井隊」參賽時成績平平，後來改名為「玉光隊」後屢創佳績，成為地方棒球史的趣談。