葉志偉創扭蛋教學法 助資源班學生獲學習成就感

（中央社記者許秩維台北28日電）彰化縣北斗國小資源班教師葉志偉設計「扭蛋教學法」，表現好的學生可獲扭蛋獎勵，扭蛋依學生興趣量身挑選，透過組裝零件訓練理解力並帶來學習成就感，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，從小習慣左手寫字的葉志偉，被家人強迫改用右手，直到國中時，有位老師告訴他「用左手寫字沒關係，美國總統柯林頓也是用左手簽名」，從那時起他才開始接納自己的與眾不同，這段經歷成為葉志偉對每個特殊需求孩子的同理心源泉。

葉志偉表示，資源班的孩子許多都有學習障礙或輕度智能障礙，在原本班級中，往往因跟不上進度而感到無助；這些孩子轉入資源班時，學習信心已經被摧毀，課堂上常顯得心不在焉、缺乏耐心，這時候老師必須比孩子更有耐心。

為重建學生的學習動機，葉志偉發展出「扭蛋教學法」，每當學生在課堂上表現好，就給予扭蛋作為獎勵，這些扭蛋根據學生興趣量身挑選，還需依照說明書組裝零件，在無形中訓練理解力與精細動作能力，並為學生帶來學習的成就感。

在資源班任教20年的葉志偉，一直思考如何讓學習障礙的孩子擁有不同學習體驗，2016年得知Google社區公益計畫的機會時，他決定勇敢嘗試；他用英文撰寫計畫書，成功向Google申請到新台幣31萬元經費，獲得平板電腦等設備贊助，並成功建立一間數位化設備齊全的教室。

葉志偉提到，學生用平板電腦學習，比傳統紙本教材更能引起興趣，在平板上進行學習評量時，系統會即時分析並糾正錯誤，就像玩遊戲闖關，這種方式大大提升孩子的學習動力；他深信每個孩子都有自己獨特的潛能，教育者最大的責任，就是幫助他們找到最合適的舞台。（編輯：張銘坤）1141228