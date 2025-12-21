葉忠倫轉戰竹南鎮長 新秀爭出頭

苗栗縣第四選區議員選戰升溫，現任議員葉忠倫轉戰竹南鎮長，釋出1席議員空缺。地方盛傳前後龍鎮長朱秋隆有意參選。（謝明俊攝）

苗栗縣第四選區9席議員，現任議員葉忠倫將轉戰竹南鎮長，釋出1席議員空缺，其餘8席現任議員均表態尋求連任。地方盛傳，無黨籍政二代蔡平偉及前後龍鎮長朱秋隆有意加入選戰；同時，民眾黨也將推出人選，使下屆選情增添關鍵變數與競爭不確定性。

第四選區涵蓋竹南鎮、後龍鎮與造橋鄉，應選9席議員，其中含2席婦女保障名額。本屆泛藍系統現任議員共7席，包括議長李文斌、林寶珠、廖秀紅、張佳玲、陳碧華、鄭秋風及廖英利；泛綠則有民進黨的邱毓興與時代力量的葉忠倫。由於葉已宣布將投入竹南鎮長選舉，釋出1席議員空缺，使選情更趨激烈。

廣告 廣告

除了葉忠倫，該選區現任議員皆表態爭取連任，其中議長李文斌本屆獲9130票，是該選區最高票，他並兼任國民黨苗栗縣黨部主委，其組織動能與資源整合能力成為選情指標；其他現任議員則在各自社區累積穩固支持，其中，廖英利將挑戰8連霸。

葉忠倫3年前以5677票當選第四選區縣議員，其青年票、政黨票及基層服務票源，成為挑戰者競逐的關鍵板塊。這5600多張選票的最終流向，將影響誰能突破現任者的既有票源結構。

地方人士表示，朱秋隆憑藉前後龍鎮長的行政經驗及深厚派系連結受關注，若投入選戰，可能牽動現有議員支持結構。無黨籍政二代蔡平偉曾任第17屆議員，其父蔡銘雄與母親蔡李美月分別擔任第15、16屆議員，家族三代深耕地方，具承接傳統票源潛力。若民眾黨推出人選，將成關鍵變數，增加選情不確定性。