葉文鵬茶園全家齊力製茶 8度奪石碇區包種茶比賽特等獎

▲本屆特等獎得主葉文鵬茶園是石碇區包種茶比賽常勝軍，全家齊力製茶，迄今已第8度獲得特等獎肯定。(記者王志誠攝)

石碇區農會五日辦理石碇區冬季包種茶比賽頒獎，本屆由石碇區葉文鵬茶園第八度獲得賽事特等獎，充分展現冬茶清甜香氣。包種茶冷泡熱飲都適宜，新北市農業局歡迎民眾踴躍選購新北包種茶，體驗全臺最香特色茶的清新花香。

新北市是臺灣最主要的包種茶產地，本屆石碇冬季包種茶比賽計有五百十二點，由農業部茶及飲料改良場北部分場長蘇彥碩、助理研究員張正桓、新北市農會文山茶推廣中心主任翁啟二擔任評審。經歷三日的評審篩選，賽事由石碇區葉文鵬茶園拿下特等獎。

本屆特等獎得主葉文鵬茶園是石碇區包種茶比賽常勝軍，迄今第八度獲得特等獎，現由製茶第三代的葉文鵬、林素慧夫婦與第四代葉承軒共同傳承家族70年歷史的茶園，主要栽培青心烏龍、青心大冇和臺茶十二號金萱品種。

石碇區農會理事長王欉表示，包種茶堪稱全臺灣最「香」的特色茶，新北茶農世代傳承製茶技術，優良的包種茶茶乾呈現緊結條索狀，茶湯蜜黃透亮，入口滋味圓滑甘醇，帶有豐富多樣的花香。

新北市農業局表示，新北市致力發展「三生永續農業」，從生產、生活及生態推動永續農業成果，透過辦理茶葉評鑑及製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，吸引青年回流返鄉從事農業，獲得獎項皆值得肯定。