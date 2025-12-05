葉文鵬茶園8度奪石碇區包種茶比賽特等獎

記者林普天／新北報導

石碇區農會今（5）日辦理冬季包種茶比賽頒獎，由石碇區葉文鵬茶園第8度獲得賽事特等獎，充分展現冬茶清甜香氣。包種茶冷泡熱飲都適宜，新北市農業局歡迎民眾踴躍選購新北包種茶，體驗全臺最香特色茶的清新花香。

這屆石碇冬季包種茶比賽，經歷3日的評審篩選，賽事由石碇區葉文鵬茶園拿下特等獎。評審蘇彥碩表示，這屆賽事呈現包種茶各具特色的品種花果香，包含玉蘭花、桂花、鳳梨香等，茶湯風味乾淨滑順，重複沖泡也能展現穩定性，具備冬季包種茶的鮮甜清香，充分展現茶農的製茶技術。

新北市農業局表示，新北市致力發展「三生永續農業」，從生產、生活及生態推動永續農業成果，透過辦理茶葉評鑑及製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，吸引青年回流返鄉從事農業，獲得獎項皆值得肯定。購買在地茶品可洽石碇區農會(02-2663-1214)或洽葉文鵬茶園 (0933-720775)選購，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。