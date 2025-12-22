政治中心／綜合報導

隨著聖誕節即將到來，北市副議長葉林傳也舉辦一系列聖誕活動與里民同歡。從14日、20日與21日共辦理6場薑餅屋手作活動，孩子們在活動中可親手打造屬於自己的薑餅屋，報名前來的親子也相當踴躍，場場爆滿。活動現場更安排葉林傳與里長化身為聖誕老公公，發送小禮物給里民，讓大小朋友們都能吃得安心、更玩得盡興。







葉林傳化身聖誕老公公發放小禮物。（圖／葉林傳提供）葉林傳指出，薑餅屋的材料都是團隊經手採購，糖霜則是糖粉跟蛋白粉製成。他進一步說，團隊的用心只是希望可以讓所有來參加的親子都滿意，純粹希望在這個活動中親子關係更緊密，家庭生活更融洽。葉林傳強調，後續還會辦理聖誕老公公快閃活動，未來在家長會陪同之下，於上、放學時候不定時到校門口發餅乾糖果，給小朋友們驚喜也希望他們開心，實現在聖誕節遇到聖誕老公公，並拿到禮物的願望成真。



葉林傳化身「聖誕老公公」與里民同歡！小朋友「親手製作薑餅屋」超滿足

民眾在活動中可親手製作薑餅屋。（圖／葉林傳提供）

葉林傳不諱言在開議期間，自己幾乎都在議會內主持會議，民眾較少看到他活潑的一面，他非常開心藉此活動，讓民眾看到自己親切、有趣的那面。在活動過程中看到小朋友天真、單純笑容讓他感到一切都很值得，期盼未來可以持續舉辦不同類型的親子活動。

