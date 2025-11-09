葉榮欽伉儷捐木雕工藝品 苗頒感謝狀

苗栗縣政府日昨下午二時在縣府第一辦公大樓縣長會客室舉行「葉榮欽、葉洪彩雲伉儷捐贈木雕工藝品」感謝狀頒贈儀式，縣長鍾東錦偕同文化觀局副局長徐建男及議員林寶珠出席，同時縣長親自頒贈感謝狀，向葉氏伉儷表達誠摯謝意，感謝其長期支持地方工藝文化、積極推動藝文發展。（見圖）

葉榮欽先生與葉洪彩雲女士長年深耕陶藝產業，事業有成之餘不忘回饋家鄉，特別捐贈三件珍藏木雕作品予三義木雕博物館，展現推動地方工藝的熱忱與行動力。作品題材涵蓋「九龍」與「四靈」，雕工精緻、寓意深遠，象徵尊貴、祥瑞與太平盛世。

本次捐贈作品已於三義木雕博物館二館三○一展廳展出，展期自即日起至二○二六年一月十八日止，歡迎各界踴躍參觀。另外，為深化觀眾理解，木雕館特別邀請薪傳營計畫主持人羅又睿老師撰寫導覽內容，從技法與文化象徵層面，引領民眾深入欣賞木雕藝術之美。

縣長鍾東錦表示，葉氏伉儷的捐贈不僅豐富了木雕館的館藏，更體現地方企業家對文化保存的支持。縣府將持續推動三義木雕館成為木雕工藝保存與推廣的重要基地，透過展覽與教育推廣，讓更多民眾認識傳統木雕工藝的文化價值。