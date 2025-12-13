葉樹姍慘摔「玉鐲斷」幫擋煞？命理師曝「1大忌」！

娛樂中心／江姿儀報導



不少人喜歡佩戴玉飾，但若不慎跌倒，玉製品容易碎裂。資深新聞主播葉樹姍昨（12日）發文分享，近期她出門在外時，不小心往前摔，膝蓋跪地、雙手著地，不僅四肢擦傷，手腕的玉鐲直接碎裂成3段。據《三立新聞網》報導，命理師楊登嵙解釋，玉石碎裂可替佩戴者「擋煞」護身，「切勿直接丟棄」，建議「1妙招」處理，以表對玉石護佑的感謝。





66歲葉樹姍慘摔「玉鐲斷3截」幫擋煞！命理師曝「忌做1事」親授1招化解

66歲前主播葉樹姍走路摔倒，「玉鐲斷3截」幫擋煞。（圖／翻攝自葉樹姍臉書）

66歲前主播葉樹姍退休後，已淡出螢光幕，昨（12日）在臉書發長文，表示她時刻提醒自己「走路小心，小心，再小心。沒想到還是撲…街…了」，但日前行走在人流眾多的忠孝東路仍不小心摔倒。她回憶摔倒瞬間，整個人往前摔，雙膝跪倒、兩手著地。她起身後檢查自身傷勢，膝蓋、手掌擦傷破皮，連左手腕上的玉鐲斷裂成三截。事後旁人安慰她「玉鐲幫忙擋災」，但她透露玉鐲相當珍貴，乘載著她對母親的思念與回憶。

66歲葉樹姍慘摔「玉鐲斷3截」幫擋煞！命理師曝「忌做1事」親授1招化解

命理師楊登嵙指出，玉飾碎裂勿直接丟進垃圾桶，建議放進紅包袋，在廟裡金爐焚化。（示意圖／翻攝畫面、翻攝自彰化南瑤宮臉書）

根據《三立新聞網》報導，命理師楊登嵙指出，自古以來玉石有辟邪護身的功能，若配戴時碎裂，通常被解讀為替主人承擔厄運、化解災難，可「擋煞」、「消災」。楊登嵙也傳授損壞後的處理方法，斷成數截若還可修復成手鐲，可將黃金鑲嵌在斷裂處；也能打磨成玉墜，改為項鍊、手鍊，但玉石保護力就會減弱。楊登嵙特別叮囑，若是玉飾損壞程度嚴重，碎裂到無法修復，勿直接丟進垃圾桶，建議放進紅包袋，再將其帶到廟裡，放進金爐焚燒化掉，感謝玉石護佑。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

