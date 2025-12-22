葉欣眉北捷遇黑衣男爆粗口 狂喊「找張文」全車嚇壞

女星葉欣眉。（圖／粘耿豪攝）

由於27歲兇嫌張文近日在北捷及中山區發動無差別攻擊，造成多人死傷，引發社會高度關注，也讓不少民眾搭乘大眾運輸時更加警惕。葉欣眉22日發文透露，自己在傍晚搭捷運時，車廂內突發騷動，陌生男子行徑怪異、情緒激動，並不斷大喊「我就是要來找張文」，讓現場氣氛一度緊繃。

葉欣眉表示，22日晚間7點多，她在台北車站搭捷運時，身旁突然有一名男子大動作超車、擠進車廂，對方全身黑衣黑褲、戴著黑手套，外罩黑色大衣，還配戴耳罩式耳機，讓她第一時間就覺得不太對勁。沒多久，該名男子突然情緒激動地大聲爆粗口，葉欣眉注意到他手上拿著手機，似乎正在與人視訊，雖然不是直接對她叫罵，但已讓她立刻提高警覺。

更讓人不安的是，黑衣男子接著一邊揮舞雙手，一邊高喊「我就是要來找張文，沒看到張文，Ｘ，他到底在哪裡？！」語氣相當激動，相關言語一出口，車廂內氣氛瞬間凝結，乘客們紛紛默默與他保持距離。葉欣眉也拉著朋友，緩緩往隔壁車廂方向移動，同時留意車廂內是否有對講機，準備在必要時向捷運人員求助。

葉欣眉表是，正當自己準備偷偷按下對講機時，忠孝新生站剛好有一名高大的保全與便衣工作人員上車，立即站在黑衣男子兩側戒備，讓緊繃的氣氛明顯緩和下來。她表示，男子雖仍持續揮動雙手、情緒未完全平復，但音量已降低許多，而她也在保全人員的護送下順利抵達目的地。事後與友人討論，她坦言擔心是否出現模仿行為，友人則覺得黑衣男更像是來「找張文決鬥」，但無論原因為何，她仍呼籲大家外出時保持警覺，確保自身與他人的安全。

