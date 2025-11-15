葉欣眉3歲父母分開 罕提生命中的「爸爸」

〔記者林南谷／台北報導〕《百變智多星》主持人「瑪莉亞」葉欣眉自《鑽石夜總會》出道，因綜藝大哥胡瓜提攜而成為子弟兵，今(16)日透早6時在臉書發文罕見談到「父親」。

葉欣眉透露在3歲時父母就分開，自有記憶以來不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有，「大家常說我長得像媽媽，我也是笑笑點頭，畢竟我不知道那另一半的基因源頭，怎麼樣也想不起來。」

而葉欣眉也說，媽媽從她很小就說爸爸過世了，葉欣眉相信是氣話，也不會多問，「確實爸爸在我們的人生中，如同過世般的不存在。」前幾天因工作關係，她因緣際會之下知道父親在10年前真的過世了，也如願看到他的照片，「原來那是我爸爸」、「原來我爸爸長這樣」、「我長得有像爸爸嗎？」她內心僅是不斷重複類似的話。

葉欣眉說，這是很微妙的感覺，此刻的她還是謝謝父親給她來到這世上的門票，「因為你的缺席，我得到更多。」雖然生命中沒有父親，葉欣眉慶幸身邊還是圍繞著許多天使，「我沒有比別人差，但也必須比其他人更堅強溫暖！」

