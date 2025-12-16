葉欣誠：從小行動形塑環保共識

國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所特聘教授葉欣誠，以「從知易行難到知行合一：生活中的永續與減碳契機無所不在」進行專題演講。（趙雙傑攝）

國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所特聘教授葉欣誠以「從知易行難到知行合一：生活中的永續與減碳契機無所不在」為題指出，要促使大眾達到「知行合一」，關鍵還是得透過政府規劃的生活基礎設施，去「輕推」社會轉型。

葉欣誠認為，過往以道德勸說為主的環保宣導，容易讓民眾產生壓力與內疚，導致逃避心理。然而，行為科學與氣候傳播的研究顯示，若改變溝通框架，從強調可怕後果轉向共同創造未來，更能有效提升大眾參與減碳和永續行動的意願。

他說明，人是社會動物，深受「社會規範」與「預設選項」影響。根據研究數據指出，當城市充滿YouBike、腳踏車道與友善行人空間時，低碳通勤便能從少數選擇，變成多數人的新常態，顯現民眾的生活更像是依循社會線索與基礎設施進行的日常。

由此可見，當循環杯、環保餐具、共享載具成為更便利、便宜的預設選項，大多數人自然會順勢而為。企業與政府扮演的關鍵角色，正是透過設置完善基礎設施和制度，打造「做對的事比較容易」的環境，使永續融入在大眾生活中。

葉欣誠強調，改變不必一步到位，從穿二手衣、挑選當季蔬果、多搭大眾運輸工具等微小行動開始，形塑新的社會共識，並透過分享經驗與彼此支持，就能發生結構性的改變，創造更永續的未來。（蘇彣）