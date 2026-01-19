葉正賢將掌康舒 兩年翻轉茂迪、扭虧為盈

葉正賢（右）在2025年3月以茂迪總經理的身份，與泓德能源旗下星星電力簽約。（圖／下載自泓德能源）

業界傳出，最快可望於本週接任康舒總經理的葉正賢，雖然是電源供應器業界的新人，卻已是台灣太陽能業界的老將，他最為外界熟知的一役，就是只用兩年時間，將已經連虧5年、密集裁員、人心惶惶的太陽能老廠茂迪，成功轉虧為盈、轉往太陽能模組的新大道。

葉正賢是農村子弟，從小在宜蘭長大，1990年退伍後就進入茂迪工作，但體會到專科學歷的不足，於是發奮考上台灣工業技術學院（現為台科大）電子系二技在職班入學考試，半工半讀地拿到學位。

雖然葉正賢在茂迪做研發，但是為了茂迪在中國開疆闢土的計畫，他1999年就隻身前進中國，在中國前前後後待了18年之久，一手建立茂迪昆山、徐州、馬鞍山三個廠區，並爬升至茂迪中國區總經理，他在中國工作時，曾在全球排名前10、歐盟與中國政府共同成立的中歐國際工商學院就讀，拿到EMBA學位。

待葉正賢回到茂迪台灣總部上班後沒多久，茂迪就面臨成立以來的最大逆風，茂迪從2014年起連續三年虧損後，2018年中國太陽能電池以低價橫掃全球市場、茂迪虧損擴大，逼得茂迪八個月內兩度裁員，當時最大的法人股東台積電，寧願賠錢也要加速出脫茂迪持股，當年度茂迪虧損遠超過一個股本、每股大虧12.61元，時任董事長張秉衡也辭職。

在風雨飄搖中，葉正賢接受茂迪創始股東之一、再次回任董事長的曾永輝的任命，在2018年擔任茂迪總經理，他收掉了虧損部門、趁著台商「鮭魚返鄉」之際賣了廠房，並且積極與銀行、供應商、員工溝通，穩住軍心，同時加大對太陽能電池模組、太陽能發電系統的投資，2019年轉型任務便見到成效，虧損大幅下滑至每股只賠2.44元，到了2020年正式轉虧為盈，至今未再重陷虧損。

久居中國18年的經驗，加上偏好戶外活動又有固定運動習慣，葉正賢已經走遍中國大江南北，他常常被別人問「去過中國哪些地方？」他總會笑說「應該問還有什麼地方我沒去過」，中國31個省市他都走過，最西到新疆烏魯木齊、阿爾泰山，最北到內蒙呼倫貝爾草原，五嶽當中只剩北嶽恆山還沒登頂，其他都爬過，甚至連青康藏高原都去過三次，而中國的風景名勝中，他最喜歡的正是青康藏高原，因為「西藏實在太美了」。



