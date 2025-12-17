葉澤山：南美二館移撥中央三贏

副市長葉澤山強調，台南是美術館二館移撥中央，改為台南國家美術館，將做到服務更廣、票價更優、典藏升級。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

外界關注台南市美術館二館移撥中央，成立台南國家美術館。副市長葉澤山十七日召開記者會說明。葉澤山強調，南美館二館撥用中央，成為國家級美術館，乃基於「國家資源挹注、地方財政減壓、市民權益升級」三贏策略，台南沒有「好康被拿走」，而是獲得國家級美術館中央資源的好康。

南美館預算在議會因議員有意見，被挪至最後審查。葉澤山說，移撥並非倉促決定，在上一屆最後會期由議員主動提出，除希望減輕市府負擔也爭取中央資源，且許多前輩藝術家的家屬也因南國美為國家級，同意簽署捐贈意向書。

為何人員未減少？葉澤山強調原編制人力即不足，人力可運用至開拓性工作，串聯其他文化節點，讓台南成為美術重鎮及美術城市。至於「好康被拿走」說法，主要是二館下方停車場，向來被視為金雞母，也一併移撥。文化局指出，雖減少停車費、場租收入，相對降低水電、保全、清潔等，約減少四千六百萬元，負擔減少三成五。

文化部一一五年編列一億四千六百萬元預算接手營運，文化局說，若扣除原營收，等同中央額外挹注約一億元資源投入台南，沒有賠錢或被淘空情況。而停車場無法保留，主因和二館的消防、機電、公安動線連動，統一管理，才能確保安全。

南國美籌備處主任黃宏文也帶來好消息，這兩年來已投入三千六百萬的館際合作，未來售票也將兩館採聯票方式，現行兩百元票券，將降為一六０元，南美館可分一半，並維持現行高中職以下免費制度。

文化局長黃雅玲、南美館長龔卓軍指出，台南將成博物館島、城市美術館，以美術園區、廊道和森林等方向規劃，明年度雙年展也將和司法博物館、大南門、農水署嘉南管理處廳舍、中西區圖書館等合作，讓藝術能量流動整座城市。