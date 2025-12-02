葉珂直播帶貨「嬰兒狂哭」慘中斷！陸網瘋傳黃曉明是生父

葉珂直播時傳出嬰兒哭聲，孩子生父掀討論。（圖／翻攝自微博）





中國大陸男星黃曉明與網紅葉珂2024年9月公開認愛，交往不到1年，女方今年8月就在直播中證實分手，並稱剛生下一名女兒：「孩子是無辜的，他留給我的不會因為分開而消失」，令外界認為孩子就是黃曉明的，不過他沒有做出回應。葉珂昨（1）日直播帶貨時，背景聲音傳出一陣陣嬰兒哭聲，再掀討論。

葉珂昨日直播帶貨時，時不時地傳出嬰兒哭聲，她滿臉無奈的笑說：「這個小寶寶，媽呀！就哇啦哇叫！配樂呢？」旁邊的人解釋已經關兩道門了，但仍無法隔絕孩子哭聲，葉珂則說：「我要去瞄她一眼」，暫離去安撫孩子後回來繼續直播。

葉珂過去曾提及，與黃曉明分手是因為性格不合與現實層面的原因，並感謝對方給予的成長，透露產後隨即回歸直播行列是因為：「單親媽媽需獨自償還房貸、車貸！靠自己賺錢沒什麼好羞恥的」；有網友認為她此舉是在為帶貨童裝製造聲量，但也有人力挺表示「這不就是傳說中的帶娃直播兩不誤嘛，葉珂姊姊真是超人媽媽。」



