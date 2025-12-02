葉珂直播突現嬰兒哭聲！疑「黃曉明女兒」爆哭 她急喊暫停：要去看一下

娛樂中心／綜合報導

去年 9 月，男星黃曉明被爆與網紅葉珂相戀。今年初又傳出葉珂已生下一女，但隨著黃曉明刪除相關貼文、葉珂復出直播，兩人低調承認分手，各自回歸生活與工作。最近葉珂在一次直播中為某珠寶品牌介紹商品，過程中突然從背後傳來嬰兒的哭泣聲。她頓時一臉尷尬，輕嘖一聲，工作人員急著說「門都已經關了兩道了……」，葉珂則對著粉絲說：「先暫停一下，我去看看孩子。」她離開鏡頭後，引起網友熱烈猜測，哭聲來源極可能正是她與黃曉明的女兒。

廣告 廣告

葉珂在直播過程中突然傳來嬰兒的哭泣聲。（圖／翻攝自微博）

回顧過去，葉珂去年 11 月曾發文聲明退網，澄清「天價撫養費」與「名媛培訓班」傳聞皆不實，並表示想過安靜、平凡的生活。她也暫時關閉社群帳號，希望隱姓埋名。但到了今年 7 月，她改口復出，強調「女人需要自己的事業」。提到黃曉明時，她曾說：「我身上留下很多他的印記」，並表示對方教她的哲理與做生意的方式會一直伴著她，不會因為關係結束而消失，間接承認兩人已分道揚鑣。

就在這樣敏感的背景下，直播中傳來嬰兒哭聲，更讓外界對孩子的父親、撫養狀況與葉珂目前生活是否「帶娃兼帶貨」引發高度關注。留言區同樣炸開，有網友寫道：「直播時後面傳來小寶寶哭聲，中間還去看孩子，帶娃帶事業兩不誤啊。」也有人懷疑：「葉柯什麼時候生孩子的？孩子爸爸是誰？她一個人帶孩子嗎？真的不容易。」也有直接說「孩子爸爸是黃曉明吧」。雖然有部分人不喜歡葉珂，但仍有人替她打氣：「帶孩子真的辛苦，從女性角度很心疼她。」

截至目前，黃曉明方面沒有對此戀情或孩子身份作出任何正面回應。葉珂則繼續專注她的直播與事業，而粉絲與網友的關注，也讓她最近的一場直播迅速登上微博熱搜。

更多三立新聞網報導

中國喊反美！《動物方城市2》票房破88億成全球最多 挨酸：身體最誠實

濱崎步遭質疑「臉跟聲音變了」！影片被挖出...她霸氣回：我已經44歲了

濱崎步最終場澳門恐有變數！她IG只轉「繁中報導」 粉狂喊：快來台灣吧

《黑白大廚2》預告公開！兩位「神秘主廚回歸」雪恥 全新殘酷制度曝光

