葉珂直播自打臉！耶誕夜喊「中國人不過洋節」挨轟做作

中國網紅葉珂在耶誕夜節直播中，因一句「我們中國人不過洋節」的言論，引發中國網友強烈反應。在直播中，葉珂穿上紅色洋裝，背景還擺放著精緻的耶誕樹和節日裝飾，顯示出濃厚的耶誕節氛圍。然而，她在節目尾聲卻宣稱「耶誕節就隨隨便便過吧」，並強調「我們中國人不過洋節」，試圖展現愛國立場，這一言論立刻遭到網民的質疑，認為她的言行矛盾。





此段直播片段迅速在微博、小紅書等平台上傳播，引發了大量中國網民的反感。許多網友批評葉珂為了營銷而打雙標，指出她一方面說不過耶誕節，卻在背後擺放著耶誕樹，言行前後不一。許多網友指出，過節是個人自由，過耶誕節並不代表崇洋媚外。更有網友諷刺她，「背後的耶誕樹怎麼說？」、「站在耶誕樹前說自己不過耶誕節？」、「她說話沒腦」、「身後耶誕樹是餃子樹嗎？」等嘲笑她的行為。大多數人對她在營銷過程中利用「愛國包裝」來掩蓋虛偽行為表示反感。

33歲的葉珂去年9月因與黃曉明的戀情引起關注，但僅過了半年時間，兩人便宣布分手。隨後，她復出當直播網紅及企業主，然而她的爭議言論屢次引發熱議，過去她就曾在直播中形容伍佰的歌曲「猥瑣」，並且批評陶喆和蔡依林的〈今天你要嫁給我〉是「丟人曲目」，惹怒了大批粉絲，最後出面道歉並退網。而這次的「中國人不過洋節」言論再次將她推上輿論的風口浪尖。

