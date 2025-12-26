葉珂稱「我們不過聖誕節！」網看背景火大：那妳擺聖誕樹幹嘛

葉珂笑說，他們是不過聖誕節的，結果被家中擺設打臉。（圖／微博）

曾和大陸男星黃曉明交往的直播網紅葉珂，因行為、言論多次引發爭議，經常成為大陸網民調侃的對象。而在昨（25）日聖誕節夜晚，葉珂一句「我們中國人不過聖誕節」再度惹怒眾人怒火。

昨晚，葉珂按照慣例開台與粉絲們互動，分享生活近況和美妝等日常，為應景聖誕節，她也特別穿上紅色洋裝亮相，家中也擺設唯美的小聖誕樹，地板還有禮物等裝飾，看來布置得十分用心。

「謝謝大家今天晚上陪我！然後聖誕節...就這麼隨隨便便過吧！」面對粉絲關心，葉珂在準備下播前笑稱，「無所謂！我們中國人不過洋節啊！好啦，希望大家開開心心的，今晚做個好夢好不好～」

影片曝光後，隨即被瘋傳到微博，網友們罵聲連連，「那她背後的聖誕樹怎麼說...」、「白眼翻上天，在家裡聖誕樹前面說自己不過耶誕節」、「葉珂一向是滿嘴跑火車」、「不過洋節！你ＸＸ擺著聖誕樹幹啥！你倒是掛個國旗呀！」、「說謊做人設之前，好歹把後面那聖誕樹隱藏一下啊」、「說話沒腦，做事也無腦，這人就這樣了」。

現年33歲的葉珂，過去曾有過一段婚姻，離婚後搖身一變成為貴婦，還創立個人服飾品牌、投資房地產，財力背景雄厚。自從和黃曉明認愛後，受到大量關注度，結果卻屢屢爆發爭議，像是批評伍佰、五月天等，其缺乏素養、過於做作的行徑，因此飽受大陸網民批評。

