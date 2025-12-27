葉珂穿紅裙直播突喊「中國人不過洋節」 網友眼尖：背後擺聖誕樹？

葉珂盛裝在平安夜直播與粉絲互動，卻因宣稱「中國人不過洋節」慘遭網友吐槽。（翻攝微博）

中國網紅葉珂自從和黃曉明傳出戀情到分開，一舉一動都是話題。最近她在平安夜精心妝點現身直播間，開心與粉絲互動，原本大家都在誇她人美有節慶感，沒想到結束直播前卻脫口說出「中國人不過洋節」，鬧了個自打嘴巴的笑話。

葉珂直播開場時她還跟粉絲親切分享，這身紅洋裝確實是為了在家感受平安夜才準備的。誰知聊到最後當有人問起聖誕節的安排計畫時，她卻突然換了個立場，一臉撇清的聲稱：「就這麼隨隨便便過吧，無所謂，我們中國人不過洋節啊」，這番神反轉瞬間點燃評論區，網友紛紛吐槽這臉打得真響，「那她背後的聖誕樹怎麼說……過就過唄，沒必要這麼說吧」「白眼翻上天，在家裡聖誕樹前面說自己不過耶誕節」。

廣告 廣告

許多人認為過節就大大方方承認，沒必要刻意立人設，「說謊做人設之前，好歹把後面那聖誕樹隱藏一下啊」「說話沒腦，做事也無腦，這人就這樣了」「葉珂一向是滿嘴跑火車」，還有網友狠酸她這是在表演聖誕樹前的偽愛國，「不過洋節！！你特麼擺著聖誕樹幹啥！！你倒是掛個國旗呀」。

33歲的葉珂經歷過一段婚姻，離婚後的她靠著服裝品牌和房產投資，成功打造出多金貴婦的人設。不過自從貼上黃曉明女友的標籤後，她雖然贏得了知名度，卻因多次失言接二連三引爆公關災難，尤其是她批評伍佰、五月天的舉動，簡直是踩到了大眾的雷區，被砲轟太沒水準。

更多鏡週刊報導

中國抵制耶誕節！她扮耶誕老公公被抓進警局 大型耶誕樹也被拆

真的來了！耶誕老公公通過台灣上空 國防部PO關鍵飛越照證實了

周杰倫耶誕節曬昆凌依偎照 身後畢卡索真跡《聖誕老公公》超吸睛