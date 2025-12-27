葉珂脫口「中國人不過洋節」 後頭卻擺大聖誕樹？

曾和黃曉明傳出一段情的網紅葉珂，日前在直播中回應網友關於耶誕節的提問時表示「中國人不過洋節」，卻意外被發現背後擺放著裝飾完整的聖誕樹，這段髮夾彎的態度讓她登上微博熱搜。同時，27歲因《少年歌行》走紅的男星李宏毅，則因合約糾紛面臨限制消費令，涉及金額高達1308萬人民幣（約台幣5842萬元）的賠償問題，引發外界關注。

葉珂直播說不過洋節卻在客廳擺了一棵聖誕樹。（圖／摘自微博）

葉珂在耶誕節當天的直播中，應網友要求展示了她當天穿著的一身紅色服裝，相當應景。然而，當被問到如何過耶誕節時，葉珂回答：「就這麼隨隨便便過吧，無所謂，我們中國人不過洋節。」矛盾的是，鏡頭中她身後明顯擺放著一棵裝飾完整的聖誕樹，這一前後不一的表現讓人摸不著頭緒。葉珂因曾與黃曉明傳出情感關係而在網路上擁有相當流量，經常在直播中解答戀愛話題。

另一方面，27歲的男星李宏毅也陷入爭議。李宏毅因在戲劇《少年歌行》中飾演蕭瑟一角而走紅，但近期卻因合約糾紛問題被限制高消費。據了解，李宏毅16歲時透過監護人與芒果娛樂簽訂了為期8年的合約，後來因提前解約而被追加賠償，導致債務不斷增加，目前累積金額達1308萬人民幣。

陸劇男神李宏毅被祭出限消令。（圖／取自李宏毅微博）

面對外界關注，李宏毅透過直播向粉絲報平安，表示自己「挺好的」，並強調心態要向上。他也發文解釋，限制高消費只是考量他目前經濟能力不足，並非違法行為，不會影響他後續的工作合作。李宏毅的積極態度顯示他正努力面對這場合約風波帶來的挑戰。

