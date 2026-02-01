葉瑀綺勇奪2026世界青少年跆拳道選拔錦標賽金牌 來自嘉市在世界舞台發光

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】來自嘉義市，現就讀嘉華中學的跆拳道好手葉瑀綺，日前於「2026世界青少年跆拳道選拔錦標賽」中表現亮眼，勇奪女子組49公斤級金牌，成功取得國家代表隊資格，為臺灣、為嘉義市爭光，寫下令人振奮的榮耀時刻。嘉義市政府也於日前到校，送上黃敏惠市長祝賀紅榜，表達鼓勵之意。

黃敏惠市長表示，看到來自嘉義市的孩子站上世界舞台，無比驕傲。這面金牌的背後，是日復一日的辛苦訓練與堅持不懈，更是對夢想永不放棄的最佳寫照；運動人才的養成是條不容易的道路，很欣慰葉瑀綺同學不畏訓練的艱難，帶著「永不放棄的KANO」精神，讓世界看見臺灣，也看見來自嘉義市的孩子的實力與韌性。市府持續支持基層體育發展，打造更完善的訓練環境，陪伴孩子們走向國際舞台、勇敢追逐世界夢想。

教育處長郭添財指出，市府長期扎根國中小基層體育發展，系統性培育體育人才，讓孩子在不同階段都能獲得支持與陪伴。葉瑀綺畢業於垂楊國小、北興國中，目前就讀嘉華中學，運動生涯成績斐然，包括112年全國青少年跆拳道錦標賽女子組49公斤級金牌、2024年世界中學運動會跆拳道女子組49公斤級銀牌、113年全國中等學校運動會國女組49公斤級金牌、114年全國中等學校運動會高女組跆拳道對打49公斤級銀牌，以及本次2026世界青年跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽女子組49公斤級金牌，實力備受肯定。

市府表示，葉瑀綺的優異表現，不僅展現嘉義市基層體育培育的成果，更鼓舞更多年輕學子勇敢追夢。未來將持續深化校園體育與競技運動發展，讓更多嘉義孩子在世界舞台上發光發熱。

圖：來自嘉義市，現就讀嘉華中學的跆拳道好手葉瑀綺，日前於「2026世界青少年跆拳道選拔錦標賽」中表現亮眼，勇奪女子組49公斤級金牌，成功取得國家代表隊資格，為臺灣、為嘉義市爭光，寫下令人振奮的榮耀時刻。（記者吳瑞興翻攝）