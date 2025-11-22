葉石濤短篇小說文學獎暨台南文學獎頒獎 (圖)

其他人也在看
9歲董宥岑「西市場的風」 奪台南文學獎優選
（中央社記者張榮祥台南22日電）第五屆葉石濤短篇小說文學獎暨第十五屆台南文學獎，今天在台南市立圖書館新總館頒獎；年僅9歲董宥岑以「西市場的風」奪得台南文學獎小品文優選，是本屆最年輕得主。中央社 ・ 14 小時前
金門第22屆浯島文學獎 首設「劇本創作組」首獎從缺
金門縣文化局今天舉行總獎金100萬元的第22屆「浯島文學獎」頒獎典禮，除了原有的小說、散文與新詩3大組別，首度增設「劇本創作組」。副縣長李文良說，文學是一個地方文化水平的重要象徵，大家一起辛苦耕耘，縣府會去創造更多有利文學創作的環境。第22屆「浯島文學獎」6月1日開放徵件，收到238件參賽作品，經過自由時報 ・ 11 小時前
彰縣15高風險蛋場抽檢 芬普尼零檢出
彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼後，縣府為了掌握蛋雞場芬普尼殘留情形，並且杜絕不當用藥，啟動全縣蛋雞場芬普尼全面採樣監測專案，20日採檢15場高風險蛋雞場，今（22）日結果出爐，全部零檢出。公視新聞網 ・ 14 小時前
展現宗教與藝文相融 慈護宮酬恩五朝圓醮慶典圓滿完成
記者陳華興／桃園報導 沙琪瑪、白大米組成唯妙唯肖大神豬，桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典，…中華日報 ・ 14 小時前
台灣首見！化粧品檢出禁用「蘇丹紅」色素！國內12家業者被波及清查
即時中心／徐子為報導新加坡化粧品原料爆出含禁用的「蘇丹4號」色素，國內進口商「亦鴻企業」自新加坡進口的5批紅色複方原料，其中有3批含有蘇丹紅，流向國內外共14家業者。經食藥署全面追查流向，今（22）日確認共有12家國內中下游化粧品業者受到波及，列入清查。民視 ・ 15 小時前
金馬62星光 「幸福之路」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「幸福之路」導演Lloyd Lee Choi（左5）、演員張震（左6）和劇組成員一同在紅毯留影。中央社 ・ 13 小時前
台灣人最愛火鍋餃TOP5 「魚餃」奪冠銷量比蛋餃多1.5倍
吃火鍋選擇多，火鍋配料更是豐富多樣，根據量販業者調查，民眾最愛的火鍋餃類，以魚餃奪得冠軍，銷量比蛋餃整整多出了1.5倍，另外像是燕餃、蝦餃、水晶餃，也擠入前五名的行列。隨機訪問民眾，魚餃、蛋餃確實特別...華視 ・ 14 小時前
國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷歡喜促成「回饋地方鄉親」
國際獅子會300B2區今（22）日上午於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社服執行長廖信夫等，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，活動總人次突破千人，回饋鄉里的捐贈總價值更超過千萬。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
巴鐵又贏了! 杜拜航展印度「光輝」摔機 巴基斯坦「這台」敲進買家訂單.....
[Newtalk新聞] 據「邊解感」在《騰訊新聞》發表的分析文章指出，在迪拜航展上，本被預期成為焦點的印度「光輝」戰機因突發墜機事件意外失色，中巴共同研製的「梟龍」Block III 反倒意外成為場內討論度最高的機型。這款曾在今年五月「五．七空戰」中展示超視距打擊與中程壓制能力的戰機，此次由巴基斯坦派出現役編隊赴會，不僅完成展示，還順勢敲定一筆未公開買家身分的新訂單。 印度空軍「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機，21日在杜拜航展進行空中表演時突然失控墜毀，機身爆發火球並竄起濃煙，飛行員當場喪生。 圖：翻攝「X」@shashank_seo 巴基斯坦國防部雖未公布相關細節，但證實已與「友好國家」簽約。這也是「五．七空戰」後首筆正式落地的軍售，被視為該戰機獲得國際市場認證的象徵。航展現場更出現印度代表低調出現在「梟龍」展區周邊，引發外界關注。文章指出，印度對具備霹靂-15E 與 CM-400AKG 等配置的 Block III 「不可能不關心」，但基於兩國關係，巴方不會把這款機型轉售給印度。 中巴合製的JF-17「梟龍」Block III 戰鬥機 。 圖：翻攝自《騰訊新聞》 外界目前關注的焦點新頭殼 ・ 14 小時前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 14 小時前
警界最甜！「新莊郭雪芙」宣導防詐 網暴動跪求IG：我願意被她銬！
隨著政府「普發1萬元現金」開放民眾透過ATM領取，詐騙集團也趁機蠢動，假冒公部門名義，透過電話指示民眾操作ATM，意圖將民眾辛苦的血汗錢轉走。為了有效提醒民眾「ATM只能自己操作，不可以聽電話指揮」的核心防詐觀念，新北市警局新莊分局攜手網紅拍攝宣導影片。然而，焦點卻被一位高顏值女警給搶走了！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 19 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 16 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 11 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 14 小時前
富岡鐵道藝術生活節 藍皮解憂號體驗懷舊旅行
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，於今（22）日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵公司特別與雄獅旅行社合作推出限定列青年日報 ・ 1 天前