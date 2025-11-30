葉竹林宣布參選澎湖縣長 提出澎湖三大建設願景 打造永續海島城市 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】 前馬公市長葉竹林今（30）日舉行記者會，正式宣布角逐2026年澎湖縣長。他在演說中直指澎湖近年建設停滯、觀光交通難突破，呼籲團結所有在野力量，共同推動澎湖「再啟動」，打造宜居永續的海島城市。

葉竹林表示，他以國民黨主席鄭麗文的談話作為開場，強調因為善念與正向，最壞的時代也能迎向最好的時代。他說，澎湖值得更好的發展，也值得更多投資，他將以「乾淨、正向、進步」的方式投入選戰，並團結所有願意合作的力量。

廣告 廣告

葉竹林指出，離島資源有限，但澎湖人始終展現韌性，「不怕苦、不退縮、肯做事」，也是他從立委助理、里長、縣議員到兩屆市長一路走來的核心信念。他強調，政治不是權力，而是服務，每一次解決民眾問題，都是回報土地最誠懇的方式。

葉竹林提出「澎湖三大建設願景」：打造宜居環境 、守護健康生活、創造返鄉希望，呼籲鄉親支持，讓他為澎湖創造新局。(圖/郭偉民攝)

談到目前澎湖發展，他語氣沉重地表示，這幾年無論觀光、交通或產業都明顯停滯，年輕人持續外流，甚至「深耕中央多年的立委楊曜也因無力感選擇不再連任」，這已是澎湖必須正視的警訊。他強調：「澎湖不能再停下來，澎湖必須重新啟動。」

葉竹林提出「澎湖三大建設願景」：

一、打造宜居環境：建構減碳、循環經濟系統的新焚化爐、提升垃圾減量，再造全台最乾淨海島。

二、守護健康生活：推動5G遠距醫療、升級設備、擴大專科醫師進駐，「讓醫師動、病人不動」，讓家庭更安心。

三、創造返鄉希望：建構大澎湖交通環網、發展四季觀光與社區共榮計畫，提供穩定就業，使年輕人願意留下或返鄉築夢。

葉竹林參選2026澎湖縣長記者會在順成餐廳二樓大宴會廳，鄉親用行動表示對他的支持，擠滿整個會場。(圖/郭偉民攝)

他也點名當前中央政府施政不受民意肯定，認為政黨輪替是改善政治效率的重要契機，並強調在地方層級也，要整合所有在野力量，才能在2026年為澎湖創造新局。

葉竹林指出，陳光復縣長主政以來犯下四大錯誤：第一，廢棄王乾縣長的大倉媽祖，導致廠商倒閉、新的媽祖園區至今如同廢墟。第二，黑箱作業造成望安、七美鄉的教師澎保生名額變成來自台南的「幽靈學生」。第三，無心處理垃圾問題，致使紅羅垃圾場連年起火，民眾苦不堪言。第四，小巨蛋原本預算、地點都已經確定，但陳縣長上任後就推翻原計劃。

葉竹林強調，若當選縣長，他將推動聯合治理模式，廣納跨黨派人才加入「澎湖隊」，以專業與能力為優先。他說：「唯有會做事，澎湖才有建設；有建設，澎湖才有未來。」 ．

他最後表示，自己再次站出來，是為了讓澎湖重新出發，讓下一代不必離鄉背井，也能在家鄉成家立業。他．呼籲鄉親支持：「澎湖要再啟動！請支持認真打拚、勇於承擔的葉竹林。

立即加入【觀傳媒】官方帳號 http://lin.ee/q2kd3ut 精彩新聞不漏接！