葉耀元嗆蕭旭岑：唱衰台灣的中共內應，麻煩你們停止拖台灣人下水

總統賴清德2日表示，在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。國民黨副主席蕭旭岑批評，台灣現在就是「害台者治台」；對此，學者開嗆，這些唱衰台灣的中共內應，麻煩你們停止拖台灣人下水。要去中共輸誠請你們自己去，不要禍害其他人。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元寫下三問蕭旭岑：

1.沒有國哪有家你有沒有聽過？沒有強大的國防，人民如何能在面對對自己有侵略意圖的國家面前安居立業？

2.「害台者治台」這句話的對象怎麼看都不是民進黨，而是藍白這種在立法院杯葛國防預算的吳三桂。你是不是搞錯對象了？

3.退一萬步來講好了，假設國民黨跟民眾黨成功聯手讓台灣放棄軍備國防，然後每天都在跟中共你儂我儂，血濃於水，並且直接跟美國斷絕連結。請問這樣中共就會放任台灣獨立的存在了嗎？還是說，這樣只是讓台灣不戰而敗，最後淪落到中國的階下囚呢？

葉耀元強調，這些唱衰台灣的中共內應，麻煩你們停止拖台灣人下水。要去中共輸誠請你們自己去，不要禍害其他人。

