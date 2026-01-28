葉耀元批藍營「跪下去的和平」 將台灣推到危險深淵

即時中心／張英傑報導

美國總統川普指控韓國國會沒有批准美韓關稅協議，宣布對韓關稅從15%升高到25%，讓許多人擔心立法院藍白陣營不斷阻擋綠營所推的總預算跟軍購草案，也會產生不良後果。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（28）日坦言，國民黨一邊打著中華民國派，另一邊又向中國靠攏，把台灣當作跟中國談判的籌碼，這基本上完全不顧台灣獨立的主權，用「害怕戰爭」為號召，將台灣推向「跪下去的和平」這種喪權辱國的危險深淵。

葉耀元以「韓國的朝野惡鬥，跟台灣的藍白擋綠有點不一樣」破題指出，台灣的執政跟在野陣營對於主權的認同有極大的歧異。民進黨認為維繫一個獨立的民主國家，是對台灣至關重要的事情，目前的國際條件無法去討論台灣的國號「應該是什麼」，所以只能採取最大公約數的「中華民國台灣」。

接著，葉耀元說，國民黨一方面打著中華民國派，但一方面又一直跟中國靠攏，試圖把台灣當作他們跟中國談判的籌碼。這基本上完全不顧台灣獨立的主權，用「害怕戰爭」為號召，將台灣推向「跪下去的和平」這種喪權辱國的危險深淵。

葉耀元坦言，國民黨的支持者跟政治人物一定不同意他的看法。那請問自以為是中華民國憲法守護者的國民黨，為什麼不回去喊「中華民國統一中國」或是「反共復國」呢？你們抱著中國共產黨的大腿，跟民眾黨一起癱瘓民進黨的執政，這種「連討論都不討論」的立法獨裁，才是台灣的災難。

最後，葉耀元感嘆，至於民眾黨，大致上就是用話術吸引討厭藍綠的民眾，然後講一堆似是而非但沒有實質作為的國民黨附庸組織。他們不僅僅沒有什麼國家主權的概念，甚至是連得罪美國政府也不在意無知政黨，「反正他們只剩兩年了。」

