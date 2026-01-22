葉耀輝、何啟聖質疑花縣長提名黑箱 藍花縣黨部：操作對立敘事

前媒體人何啟聖。截自何啟聖臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨花蓮縣長提名採全民調整合，縣黨部昨公布民調結果，由吉安鄉長游淑貞勝出，讓落敗的花蓮市前市長葉耀輝與被排除的前媒體人何啟聖不滿，質疑程序黑箱。國民黨花蓮縣黨部下午澄清，程序正當、反對操作對立敘事。

「制度先於個人」，花蓮縣黨部表示，民主精神在於尊重制度，而非在程序完成後因結果不符期待便指控「民主受損」或「制度崩壞」，此類說法反傷害黨內民主機制。

對外界將花蓮縣長提名過程渲染為「家族政治」或「權力陰影」，花蓮縣黨部也表達遺憾，認為此類指控缺乏事實基礎，不僅無助黨內團結，更可能造成外界誤解國民黨不尊重自身制度。

廣告 廣告

國民黨花蓮縣黨部表示，花蓮縣長提名內參民調之所以僅納入游淑貞與葉耀輝，是因兩人皆已明確向縣黨部表達爭取提名意願，依據「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第5條規定，縣黨部因此啟動協調機制。

花蓮縣黨部表示，經1月8日全縣委員會議一致同意由葉耀輝與游淑貞民調決定人選時，會中亦明確告知，民調結果將送交黨中央作為後續提名或徵召參考，之後1月13日再開協調會，兩人均對民調決定人選無異議。

但花蓮縣黨部坦言，協調過程葉耀輝主張舉辦辯論會，但因不屬協調項目而未獲共識。

至於何啟聖未被納入民調，花蓮縣黨部解釋，在全縣委員會議召開前，何並未與縣黨部聯繫，且當時何的黨籍甚至尚未設於花蓮縣，因此基於制度與程序考量，未將其列入本次民調名單，此為基於客觀制度事實，並非主觀排除。

花蓮縣黨部呼籲，花蓮需要的是團結前行，而非無止盡的內耗；需要的是制度運作，而非以政治語言動搖民主根基，期盼所有同志回歸理性與制度，共同朝「贏回花蓮、建設花蓮、服務鄉親」的目標努力。

更多太報報導

藍花蓮縣長提名爭議延燒 葉耀輝、何啟聖聲明：花蓮不該是傅崐萁政治禁臠

花蓮縣長選舉整合民調游淑貞勝出 國民黨：最快下周常會提名

藍花蓮縣長協調整合出現轉圜？ 何啟聖再拋納張峻、2個月後民調訴求