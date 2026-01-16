葉舒華「唱進大巨蛋」承諾成真 i-dle台北場票價出爐
「下次我們唱進大巨蛋好不好？」2024年舒華在台北小巨蛋舞台上，對著萬名 NEVERLAND 豪氣許下的願望，如今真的成真了；人氣女團i-dle於2025年迎來出道7週年，並宣布更名為「i-dle」重新出發。隨著2026年來臨，官方重磅宣布第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》海外首站即將於3月7日登陸台北大巨蛋，不僅實現了當年的約定，更寫下歷史，成為首組站上大巨蛋開唱的韓國女團。
回顧2024年台北小巨蛋盛況，連辦三場門票皆秒殺，5人化身「女王」現身，舒華回到家鄉徹底放鬆，與成員們一搭一唱展現姊妹般的逗趣互動。當晚驚喜獻唱韋禮安的〈如果可以〉時，全場大合唱的震撼感讓舒華眼眶泛紅；在那份溫馨氣氛下，她大聲許下「大巨蛋之約」，並在今年實現承諾。
此次巡演名稱「Syncopation」象徵跳脫既定框架，2月從首爾出發後，3月7日將正式空降台北大巨蛋。台北站由國泰世華冠名贊助、KKLIVE 主辦，門票分為VIP區7,180元、7,100元、6,880元、6,280元、5,980元、4,980元、4,580元、3,680元、2,480元、2,280元。門票以三階段開賣，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員可於1月16日中午12:00至1月19日中午12:00止登記購票，1月24日18:00到22:00止可優先購買票券。剩下兩階段購票為國泰世華CUBE信用卡優先購在2月1日10:00起至13:59止，最終才於2月1日14:30起全面售票；更多詳情及購票資訊，可洽主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁。
更多鏡週刊報導
i-dle登臺北大巨蛋開唱！2026年3月亞洲巡迴演唱會 海外第一站在台灣
「桃園女兒」擔任觀光大使！ 舒華笑喊：能代表家鄉真的很榮幸
舒華《鑑定師》talk concert再公布嘉賓 少女時代孝淵與林柏宏都將出席
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 349
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 16
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
林俊傑認愛小20歲女友！網紅七七全身精品行頭，香奈兒、寶格麗、卡地亞…財力不輸JJ
44歲金曲歌王林俊傑公開認愛小20歲的廣東網紅「七七Annalisa」，在29日晚曬出為媽媽慶祝70歲生日照的他，林媽媽身旁的女友顯得格外受矚目，現在就來看看，讓感情世界向來神秘的林俊傑公開認愛的七七女人我最大 ・ 1 天前 ・ 23
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢
林采緹長相亮麗、身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，除了演藝事業有成之外，副業也同樣經營有聲有色。近日，林采緹指出在Threads上看到關於參加婚宴紅包禮金的議題，竟讓她看到一肚子火。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22
55歲吳奇隆金髮凍齡回母校 輔大校長認證：紅遍亞洲也完全沒架子
永遠的「四爺」吳奇隆回台灣了！現年55歲的男星吳奇隆，昨（15日）現身母校輔仁大學，獲頒114學年度「傑出校友獎」，他以一頭帥氣金髮搭配黑色帽T的凍齡造型亮相，少年感十足，引發校園師生一陣騷動。輔大校長藍易振盛讚，吳奇隆雖是亞洲巨星，在校期間完全沒有明星架子，是學弟妹的絕佳榜樣。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 18
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 46
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 7
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 5
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢污辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他確定回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持，只是合約到了，而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來污辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 53 分鐘前 ・ 發表留言
從《破處女王》輸到現在！珍妮佛勞倫斯摃龜SAG美國演員工會獎 搞笑逼閨蜜艾瑪史東道歉！
好萊塢影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）與艾瑪史東（Emma Stone）不僅是多年閨蜜，也常被外界視為競爭對手。從早年爭取角色到近日的獎項角逐，艾瑪史東總是略占上風，讓勞倫斯不禁笑嘆對方已經「贏了我幾十年」。最近美國演員工會獎（SAG Awards）公布入圍名單，勞倫斯再度落敗，她更在群組裡討笑「情勒」，逼艾瑪史東道歉。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 8
盡量拿錢來污辱我！胡瓜證實無約繼續主持《大集合》：做一集領一集
胡瓜去年底宣布不再與民視續約，將於1月31日錄最後一集《綜藝大集合》。近來卻傳出胡瓜與民視合約有了轉機，將會繼續主持。對此胡瓜今出席新節目記者會也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 1
阿本花2年走出炎亞綸情傷 鬆口「沒有模範前任」
炎亞綸日前坦承與阿本有過9年戀情，不過彼此感情依舊要好，最近還參與阿本主持的《OMO調查局》錄影。該節目於14日舉辦記者會，阿本表示，直到錄影前一天才知道炎亞綸要來上節目，內心多少有些忐忑，擔心這個不能說、那個不能講，結果被另外兩位主持人夏和熙、木木（林葦妮）吐槽，根本最後都自己說光光了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 15
阿部瑪莉亞重返AKB48演唱會 脫口：大家都0心機了
阿部瑪莉亞15日出席甜品活動，AKB48出身的她，近期返回日本參加AKB48二十週年演唱會，笑說過程十分有趣，脫口：「現在大家都0心機了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 11
詹雅雯罹帕金森氏症康復！闖歌壇35年 鬆口吐內心話
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導《誰來晚餐》本周邀請到詹雅雯擔任來賓，她2020年確診帕金森氏症，右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7