葉舒華「唱進大巨蛋」承諾成真 i-dle台北場票價出爐

i-dle回來了！3月7日登上台北大巨蛋與NEVERLAND見面！（KKLIVE、CUBE提供）

「下次我們唱進大巨蛋好不好？」2024年舒華在台北小巨蛋舞台上，對著萬名 NEVERLAND 豪氣許下的願望，如今真的成真了；人氣女團i-dle於2025年迎來出道7週年，並宣布更名為「i-dle」重新出發。隨著2026年來臨，官方重磅宣布第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》海外首站即將於3月7日登陸台北大巨蛋，不僅實現了當年的約定，更寫下歷史，成為首組站上大巨蛋開唱的韓國女團。

回顧2024年台北小巨蛋盛況，連辦三場門票皆秒殺，5人化身「女王」現身，舒華回到家鄉徹底放鬆，與成員們一搭一唱展現姊妹般的逗趣互動。當晚驚喜獻唱韋禮安的〈如果可以〉時，全場大合唱的震撼感讓舒華眼眶泛紅；在那份溫馨氣氛下，她大聲許下「大巨蛋之約」，並在今年實現承諾。

台北是idle「Syncopation」巡演海外第一場，意義重大。（KKLIVE、CUBE提供）

此次巡演名稱「Syncopation」象徵跳脫既定框架，2月從首爾出發後，3月7日將正式空降台北大巨蛋。台北站由國泰世華冠名贊助、KKLIVE 主辦，門票分為VIP區7,180元、7,100元、6,880元、6,280元、5,980元、4,980元、4,580元、3,680元、2,480元、2,280元。門票以三階段開賣，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員可於1月16日中午12:00至1月19日中午12:00止登記購票，1月24日18:00到22:00止可優先購買票券。剩下兩階段購票為國泰世華CUBE信用卡優先購在2月1日10:00起至13:59止，最終才於2月1日14:30起全面售票；更多詳情及購票資訊，可洽主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁。

《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》台北大巨蛋票價座位圖。（KKLIVE、CUBE提供）

