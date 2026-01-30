葉芷妤來台拍驚悚片變空中飛人 自認中文厲害被導演吐槽：確定嗎？

驚悚話題新作《無形》正如火如荼拍攝中，導演奚岳隆與主演葉芷妤、鳳小岳30日一同出席媒體見面會。台裔泰星葉芷妤以Netflix話題夯劇《瘋狂獨角獸》爆紅，她受訪時，除了用一口流利中文分享首次在台拍戲心情外，行程滿檔的她也透露，今早剛從泰國飛抵台灣參加記者會，待會要隨即飛往上海參加簽售，結束後再返台拍戲，幾乎沒有喘息時間，相當忙碌。

驚悚話題新作《無形》導演奚岳隆（右）與主演葉芷妤（中）、鳳小岳（左） 30 日一同出席媒體見面會。（圖／發起日影視 提供）

談到首次在台灣拍戲的心情，葉芷妤直呼「真的很開心」，她表示劇組每個環節都相當專業，合作起來十分愉快，「不管拍到早上、拍得多緊，我都覺得很好玩、很興奮。」對於這次在片中飾演社工角色，她也做足功課，除了實際觀摩社工的工作狀況，也查閱不少相關資料，希望能更貼近角色。

葉芷妤與鳳小岳皆是首次以主演身分挑戰驚悚類型，葉芷妤坦言會害怕「無形的東西」，對未知感到敬畏，所幸拍攝至今沒碰到怪事，她也透露，有帶著泰國的護身符保平安，鳳小岳則自認不怕，只是曾有一陣子很怕黑，並幽默笑說：「現場最怪的大概就是我跟隱形人吧！」而為了這次拍攝，他也有求個符帶到片場，求個心安。

行程滿檔的葉芷妤透露，前天才拍戲拍到清晨，隨即飛回泰國工作，今天一早又趕飛到台灣出席記者會，稍後還要飛往上海參加簽售活動，結束後再返台繼續拍攝《無形》，堪稱空中飛人。

葉芷妤行程滿檔變空中飛人。（圖／發起日影視 提供）

被問到來台拍戲一個月中文是否有進步，葉芷妤自信笑說「現在很厲害了」，不過隨即遭導演奚岳隆吐槽反問「你確定嗎？」她則幽默回應「比較厲害啦！」她也分享，由於頻繁在泰國與台灣兩地跑，有時語言會出現「混亂狀況」，一句話裡會同時冒出泰文和中文，讓自己卡住。

值得一提的是，導演奚岳隆曾稱鳳小岳是「少數會讓我心動的男人」，這次特別將自己的Saab 900 Turbo愛車借給鳳小岳開，鳳小岳開心直呼，這台車正好是他小時候夢想的車子，「他幫我完成心中的夢想了！」

鳳小岳（左）被導演稱作是「少數會讓他心動的男人」。（圖／發起日影視 提供）

談起首次和葉芷妤合作的心情，鳳小岳表示，跟她相處每天都有驚喜，「我們都有很不一樣的文化在我們的靈魂裡面，聊天過程中可以得到很出乎意料的答案。」他也提到，雖然葉芷妤很年輕，但工作經驗很豐富，在演戲上完全不覺得她是新演員，「能有榮幸跟她合作我是很幸運的。」葉芷妤同樣在鳳小岳身上找到安心感，「他是一位非常專業、也很親切的演員，我們在拍攝前和拍攝過程中都會一起討論劇本與角色的想法，他也很會引導對戲，讓整個表演過程很流暢。」

