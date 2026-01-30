葉芷妤來台拍驚悚片！自爆遇「無形恐懼」超害怕 他認：現場最怪是自己
記者王培驊／台北報導
年度驚悚話題新作《無形》（Phantom）正如火如荼拍攝中，導演奚岳隆與主演葉芷妤、鳳小岳今（30日）一同出席媒體見面會，兩人皆是首次以主演身分挑戰驚悚類型，葉芷妤坦言會害怕「無形的東西」，對未知感到敬畏，所幸拍攝至今沒碰到怪事；鳳小岳則自認不怕，只是曾有一陣子很怕黑，並幽默笑說：「現場最怪的大概就是我跟隱形人吧！」
《無形》由發起日影視 D-Day Pictures 製作，《女鬼橋》系列票房導演奚岳隆執導，集結 Netflix 原創影集《瘋狂獨角獸》主演葉芷妤、金鐘獎迷你劇集影帝鳳小岳首度合作，以道教神秘學為靈感，打造「全新隱形人」世界觀！劇情描述葉芷妤飾演的社工林又默，在一次家訪後意外牽動連環悲劇，身邊接連發生多起無法解釋的神秘事件，此時遇上鳳小岳飾演的物理教授孫銘，兩人聯手追查真相，逐步逼近一項結合禁術實驗與詭異儀式的秘密計畫，而那股「看不見的力量」正悄然滲入現實世界。
導演奚岳隆透露，《無形》創作起點源自對台灣社會與現代生活狀態的觀察，並在劇本階段邀請韓國創意製作人宋真先擔任編劇顧問共同參與討論，「讓故事在保留文化特色的同時，也更符合國際觀眾的觀影感受。」目前《無形》已賣出7個東南亞國家的戲院版權，在海外版權與發行洽談過程，獲得國際市場許多正面回饋，奚岳隆感動說：「跨國合作不是為了『變國際』，而是讓這個很本土的故事，用更好的方式被世界理解。」
奚岳隆這次大膽找了第一次主演驚悚片的葉芷妤跟鳳小岳挑樑，他直言：「說沒壓力是騙人的，恐怖片對節奏、情緒控制的要求非常高，一點失誤就會影響整體效果。」但也因兩人未被類型定型，反而帶來新鮮感，「他們不是用既定套路在演恐怖片，而是用角色本身的情感去面對恐懼。」講起選角，奚岳隆表示：「鳳小岳是少數會讓我心動的男人，每次看他表演都覺得一定要合作。」鳳小岳則說這次片中有開到導演的愛車，剛好是他小時候夢想的車子，直呼：「讓我圓夢了，只是要飆車，很怕刮到、撞到。」
電影開拍至今將滿一個月，奚岳隆力讚鳳小岳在細節掌控上的表現，許多情緒藏在眼神、呼吸與停頓裡；葉芷妤則在情緒爆發力帶來大驚喜，「她能在關鍵場次精準掌握高強度情緒，投入而不失控制，而且完全不保留，這需要很大的勇氣與信任。」片中場景橫跨雙北市、金瓜石、基隆等地，葉芷妤開心分享：「印象最深是看到陰陽海，很漂亮，會讓人不自覺靜下來。」問到最喜歡的在地美食，她秒答：「蛋餅！，簡單好吃，每次吃都覺得很滿足。」期待殺青後能到處踩點吃美食。
鳳小岳則說自己從小就熱愛《鬼店》、《大法師》等經典驚悚片，很開心除了參與演出，還加入《無形》劇本後期創作，而這次最大挑戰，肯定是動作戲，「要跟『隱形人』對打，必須發揮想像力，我都迫不及待想看成品了。」也稱讚首次合作的葉芷妤，非常專業又敬業，尤其《瘋狂獨角獸》能看到她的特質跟在發光，但這一定是她本身自己就有光。葉芷妤同樣在鳳小岳身上找到安心感，「他是一位非常專業、也很親切的演員，我們在拍攝前和拍攝過程中都會一起討論劇本與角色的想法，他也很會引導對戲，讓整個表演過程很流暢。」
《無形》由發起日影視股份有限公司製作，MOKSTER FILMS、台灣大哥大股份有限公司、影一製作所股份有限公司、聚星文創娛樂事業股份有限公司、盧米埃國際股份有限公司、夢想創造股份有限公司、相聚國際股份有限公司、華映國際文創股份有限公司、秀泰影城、八大電視股份有限公司共同出品，主要演員包括葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、金雲、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫等，全新隱形人恐怖驚悚電影，備受期待。
