葉芷妤來台拍驚悚片！自爆遇「無形恐懼」超害怕 他認：現場最怪是自己

記者王培驊／台北報導

年度驚悚話題新作《無形》（Phantom）正如火如荼拍攝中，導演奚岳隆與主演葉芷妤、鳳小岳今（30日）一同出席媒體見面會，兩人皆是首次以主演身分挑戰驚悚類型，葉芷妤坦言會害怕「無形的東西」，對未知感到敬畏，所幸拍攝至今沒碰到怪事；鳳小岳則自認不怕，只是曾有一陣子很怕黑，並幽默笑說：「現場最怪的大概就是我跟隱形人吧！」

葉芷妤主演驚悚片《無形》，坦言會害怕「無形的東西」，對未知感到敬畏。（圖／發起日影視 提供）

《無形》由發起日影視 D-Day Pictures 製作，《女鬼橋》系列票房導演奚岳隆執導，集結 Netflix 原創影集《瘋狂獨角獸》主演葉芷妤、金鐘獎迷你劇集影帝鳳小岳首度合作，以道教神秘學為靈感，打造「全新隱形人」世界觀！劇情描述葉芷妤飾演的社工林又默，在一次家訪後意外牽動連環悲劇，身邊接連發生多起無法解釋的神秘事件，此時遇上鳳小岳飾演的物理教授孫銘，兩人聯手追查真相，逐步逼近一項結合禁術實驗與詭異儀式的秘密計畫，而那股「看不見的力量」正悄然滲入現實世界。

廣告 廣告

電影《無形》正如火如荼拍攝中，主演葉芷妤、鳳小岳首次以主演身分挑戰驚悚類型演出。（圖／發起日影視 提供）

導演奚岳隆透露，《無形》創作起點源自對台灣社會與現代生活狀態的觀察，並在劇本階段邀請韓國創意製作人宋真先擔任編劇顧問共同參與討論，「讓故事在保留文化特色的同時，也更符合國際觀眾的觀影感受。」目前《無形》已賣出7個東南亞國家的戲院版權，在海外版權與發行洽談過程，獲得國際市場許多正面回饋，奚岳隆感動說：「跨國合作不是為了『變國際』，而是讓這個很本土的故事，用更好的方式被世界理解。」

奚岳隆這次大膽找了第一次主演驚悚片的葉芷妤跟鳳小岳挑樑，他直言：「說沒壓力是騙人的，恐怖片對節奏、情緒控制的要求非常高，一點失誤就會影響整體效果。」但也因兩人未被類型定型，反而帶來新鮮感，「他們不是用既定套路在演恐怖片，而是用角色本身的情感去面對恐懼。」講起選角，奚岳隆表示：「鳳小岳是少數會讓我心動的男人，每次看他表演都覺得一定要合作。」鳳小岳則說這次片中有開到導演的愛車，剛好是他小時候夢想的車子，直呼：「讓我圓夢了，只是要飆車，很怕刮到、撞到。」

電影開拍至今將滿一個月，奚岳隆力讚鳳小岳在細節掌控上的表現，許多情緒藏在眼神、呼吸與停頓裡；葉芷妤則在情緒爆發力帶來大驚喜，「她能在關鍵場次精準掌握高強度情緒，投入而不失控制，而且完全不保留，這需要很大的勇氣與信任。」片中場景橫跨雙北市、金瓜石、基隆等地，葉芷妤開心分享：「印象最深是看到陰陽海，很漂亮，會讓人不自覺靜下來。」問到最喜歡的在地美食，她秒答：「蛋餅！，簡單好吃，每次吃都覺得很滿足。」期待殺青後能到處踩點吃美食。

鳳小岳則說自己從小就熱愛《鬼店》、《大法師》等經典驚悚片，很開心除了參與演出，還加入《無形》劇本後期創作，而這次最大挑戰，肯定是動作戲，「要跟『隱形人』對打，必須發揮想像力，我都迫不及待想看成品了。」也稱讚首次合作的葉芷妤，非常專業又敬業，尤其《瘋狂獨角獸》能看到她的特質跟在發光，但這一定是她本身自己就有光。葉芷妤同樣在鳳小岳身上找到安心感，「他是一位非常專業、也很親切的演員，我們在拍攝前和拍攝過程中都會一起討論劇本與角色的想法，他也很會引導對戲，讓整個表演過程很流暢。」

《無形》由發起日影視股份有限公司製作，MOKSTER FILMS、台灣大哥大股份有限公司、影一製作所股份有限公司、聚星文創娛樂事業股份有限公司、盧米埃國際股份有限公司、夢想創造股份有限公司、相聚國際股份有限公司、華映國際文創股份有限公司、秀泰影城、八大電視股份有限公司共同出品，主要演員包括葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、金雲、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫等，全新隱形人恐怖驚悚電影，備受期待。

他表示，團隊花了很長時間研究如何找到留聲機、了解機器在片場中的聲音效果與重量，以及演員該如何搬運和操作。蠟筒要怎麼拿、如何放到機器上、如何錄音與播放，都是必須反覆練習的細節。「留聲機是愛迪生的天才發明，我們找到一些原始機器用於操作和錄音，經過測試，它們確實可以使用，但非常脆弱，大部分都是博物館收藏品，因此演員必須學習正確的使用方式。」

對導演和演員而言，這部電影的一大亮點，是體驗到「第一次聽見不在場之人聲音」的奇妙感受。「這正是愛迪生發明所帶來的魔力。如今，我們對聲音的錄製早已習以為常，所有聲音都能隨時被記錄，還有語音信箱可供保存。但在電影中，兩位主角將這樣的魔力帶到緬因州偏遠的鄉村。正是在那一刻，人們首次能與錄下來的聲音建立情感連結，無論是父親的聲音，或是愛人的聲音，都能留下深刻的情感記憶。這是人類建立關係與情感連結的重要轉捩點。」

他進一步指出，在這項技術發明之前，如果有人寄信給你，你只能想像對方的聲音；一旦那個人過世，聲音便永遠消失。蠟筒讓看不見、摸不著的聲音得以保存，即使聲音不是由發聲的人或物直接發出，我們仍能聽見，這個概念非常神奇。在現代社會，人們可以透過手機或音響播放音樂，創造情感體驗、療癒身心、獲得平靜，卻很少再去想像過去的情況。

電影中的聲音也與記憶緊密相連，它喚起曾經共享的時刻和聽過的歌曲。導演表示，當愛迪生發明蠟筒時，原本只認為它能用來記錄遺囑與遺言，以避免日後產生爭議，從未料想到這項發明會開啟音樂錄製的可能性。《有聲之年》的故事、人物和愛情背景，都是建立在這段音樂旅程之上。

《有聲之年》故事設定於1917年，一名年紀輕輕又才華洋溢的音樂系學生萊諾在波士頓的音樂學院遇見了大衛，兩人都相當喜愛民謠，因此建立了深厚的情感。幾年後，萊諾收到大衛寄來的一封信，一時興起便踏上前往緬因州偏遠森林的旅程，進行採集傳統歌曲的任務。這場意外的重逢、隨之而來的戀情以及他們蒐集保存的音樂都將形塑萊諾的人生軌跡，帶來他意想不到的影響力。《有聲之年》將於1月30日上映。

更多三立新聞網報導

《大濛》票房破億！再創台片里程碑 曾敬驊因「這件事」直呼很幸福

直擊／台灣囡仔回來了！&TEAM王奕翔降落松機 百名LUNÉ喊：歡迎回家鄉

同台演出擦出火花！韓國圈內「低調情侶戀情曝光」 公司：正在好好交往

哈利王子、梅根參加派對「合照竟被刪」！遭疑封殺王室 金卡戴珊揭真相

