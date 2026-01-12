葉芷妤來台拍鬼片！合作鳳小岳「揭道教禁術恐懼」 他喊：不安全很迷人
記者王培驊／台北報導
《女鬼橋》系列票房導演奚岳隆恐怖話題新作《無形》（Phantom）昨（11日）正式開鏡，電影將道教神秘學與隱形人傳說結合，找來Netflix影集《瘋狂獨角獸》爆紅的泰國華裔女星葉芷妤、金鐘獎迷你劇集影帝鳳小岳首度合作，打造「全新隱形人」！談起這對新鮮組合，導演奚岳隆表示，選擇鳳小岳因為他理性中有股壓抑的陰影感，符合角色神秘又深邃的氣質；葉芷妤則擁有很強的生命力和真實情感，不是典型被保護的樣子，「兩個放一起有很微妙的張力，不是安全的組合，但正因為不安全，才很迷人」。
《無形》由發起日影視D-Day Pictures製作，去年在坎城影展曝光前導影片，立刻賣出馬來西亞、印尼、越南等7個東南亞國家的戲院版權，成為最受矚目的華語驚悚新作之一。電影講述社工林又默一次家訪後，意外牽動連環悲劇，揭開一段被掩埋多年的禁忌秘密。隨著詭異事件接踵而來，她察覺到一個「看不見的存在」悄然靠近，並導致多起殘暴殺人事件，追查真相的過程中，又默發現這股力量源自一場結合禁術實驗與詭異儀式的秘密計畫。
故事從古老的道術出發，透過隱身術帶出現代的恐懼，奚岳隆說：「我們與其他隱形題材不同，不是描述一個人獲得超能力，而是把『隱形』當成詛咒，你越想看清真相，可能就會失去得越多！」
今導演奚岳隆、監製莫澤川、製作人胡正華，率領男女主角鳳小岳、葉芷妤以及呂雪鳳、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫出席開鏡儀式。26歲的泰國華裔女星葉芷妤，說得一口流利的中文，她去年以《瘋狂獨角獸》打響全球知名度，更憑藉GL劇《Love Design 愛情設計》人氣持續攀升，對於演出電影《無形》，她充滿期待表示：「角色很多情緒都藏在心裡，要用細微的表情和動作去表現，是我覺得最有挑戰的地方。」她看過鳳小岳的作品，讚他表演自然，回憶兩人第一次排戲，自己有點緊張，多虧小岳幫忙，讓她快速進入狀況。
鳳小岳片中飾演神秘的物理學者孫銘，特別在前期跟著參與劇本創作，從最核心層面理解角色的慾望與動機。他興奮說：「我第一次挑戰驚悚類型電影，看劇本就被深深吸引，孫銘背負著深層痛苦與強烈執著，非常渴望探索他的內心，迫不及待想開拍！」他也分享和葉芷妤在排戲時就彼此毫無保留地交換想法，十分期待拍攝時的火花和化學反應。
《無形》由發起日影視股份有限公司製作，MOKSTER FILMS、台灣大哥大股份有限公司、影一製作所股份有限公司、聚星文創娛樂事業股份有限公司、夢想創造股份有限公司、盧米埃國際股份有限公司、相聚國際股份有限公司、華映國際文創股份有限公司、秀泰影城、八大電視股份有限公司共同出品。本片主創團隊為國際級陣容，奚岳隆除了執導，也和新加坡國際發行商Mokster Films創辦人莫澤川（Nelson Mok）一同擔任監製，製作人胡正華邀請韓國創意製作人宋真先擔任編劇顧問，共同打造商業類型劇本，主要演員包括葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、金雲、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫等，預計農曆年前殺青。
