葉芷妤臺灣拍《無形》 導演讚「寶藏女孩」

記者王丹荷／綜合報導

電影《無形》導演奚岳隆與鳳小岳、葉芷妤今（30）日出席媒體見面會，臺泰混血的葉芷妤以Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》及GL劇《愛情設計》走紅，首度演出臺灣電影覺得很開心，奚岳隆大讚她是「寶藏女孩」，表演力度掌控得非常好，「挖掘不完的寶藏都在她的身體，是很值得被世界關注的演員。」

《無形》以道教神秘學為靈感，打造「全新隱形人」世界觀，劇情描述葉芷妤飾演的社工林又默，在1次家訪後意外牽動連環悲劇，身邊接連發生多起無法解釋的神秘事件，此時遇上鳳小岳飾演的物理教授孫銘，2人聯手追查真相。對找了第1次主演驚悚片的鳳小岳、葉芷妤演出，奚岳隆直言：「說沒壓力是騙人的，恐怖片對節奏、情緒控制的要求非常高，一點失誤就會影響整體效果。」但也因2人未被類型定型，反而帶來新鮮感。

鳳小岳、葉芷妤都是首次以主演身分挑戰驚悚類型，葉芷妤坦言會害怕「無形的東西」，對未知感到敬畏，所幸拍攝至今沒碰到怪事，都有帶著泰國的護身符保平安；鳳小岳則自認不怕，但這次也有求了護身符，只是曾有一陣子很怕黑，並幽默笑說：「現場最怪的大概就是我跟隱形人吧！」

葉芷妤行程滿檔，前天才拍戲到早上，隨即飛回泰國工作，今日一早又飛來臺灣出席記者會，活動後還要去上海，明天再回臺灣拍攝，她表示劇組每個環節都相當專業，直說「玩具」特別多，導演解釋是頭戴式耳機或遙控型的設備等，都讓她覺得很新奇有趣。葉芷妤也笑說現在中文有進度，ㄓㄔㄕ還是比較難發音，但「有『比較』厲害啦！」也因為頻繁在臺泰兩地跑，有時會出現「混亂狀況」，一句話會同時冒出泰文和中文。

至於男主角選角，奚岳隆表示，鳳小岳是少數自己在螢幕上會心動的男人，「每次看到他的表演，都想著一定要跟他合作一次。」奚岳隆分享自己的夢想之一，就是讓自己最想要的男主角在片中開上自己最愛的車，這次特別借出與電影《在車上》同款的愛車，鳳小岳也笑說很感謝導演，「這台是我小時候夢想的車子，沒想到可以藉由電影幫我完成心中的夢想，是我拍這部電影很大的重點。」

談到首次與葉芷妤合作，鳳小岳表示每天都有驚喜，因為彼此來自不同的文化，聊天都會蹦出出乎意料的答案，也說葉芷妤雖然很年輕，但工作經驗很豐富，「在演戲上完全不覺得是新演員，非常專業。」更誇讚《瘋狂獨角獸》確實讓更多人看見葉芷妤原本就有的特質，「但我認為那個光是她本來就擁有，會發光的人就是會發光。」

葉芷妤同樣在鳳小岳身上找到安心感，「他是位非常專業、也很親切的演員，我們在拍攝前和拍攝過程中都會一起討論劇本與角色的想法，他也很會引導對戲，讓整個表演過程很流暢。」片中場景橫跨雙北市、金瓜石、基隆等地，葉芷妤開心分享印象最深是看到陰陽海，「很漂亮，會讓人不自覺靜下來。」問到最喜歡的在地美食，她秒答：「蛋餅！簡單好吃，每次吃都覺得很滿足。」期待殺青後能到處踩點吃美食。

《無形》導演奚岳隆（右起）、葉芷妤、鳳小岳出席見面會。（發起日影視提供）

鳳小岳（左）、葉芷妤合作驚悚新片《無形》。（發起日影視提供）