葉芷妤首來台拍片被讚「寶藏女孩」 忙到中文泰文卡住

《無形》導演奚岳隆（右起）與主演葉芷妤、鳳小岳30日一同出席媒體見面會。（發起日影視提供）

驚悚話題新作《無形》主創團隊30日舉行媒體見面會，導演奚岳隆、台泰混血演員葉芷妤、鳳小岳皆出席。葉芷妤因為《瘋狂獨角獸》爆紅，這回首度來台拍電影，大讚劇組一切都很專業，不管拍戲行程多緊湊，都還是拍得很開心，她透露，在台灣拍戲一有空會回去跟奶奶吃飯，之前的粉絲見面會奶奶也來看，「她很久沒出門，還特別打扮，很開心，我跳椅子舞她也有看到，很害羞！」

葉芷妤最近因為工作需求飛來飛去，今天一早才剛飛來台灣與媒體見面，等一下又要飛到上海工作，也因為太常在台泰之間奔波，她笑說，有時候中文、泰文會突然卡住、混在一起講。此外，與她合作GL劇《愛情設計》一起走紅的泰星Kao（小九）知道她在台灣拍戲，也不忘給她應援，葉芷妤說：「她有說要加油、趕快回來，她怕我生病有提醒我要好好吃東西、保健食品。」

能夠找來如今國際上當紅的女星合作，奚岳隆分享，「我跟她連線時，她就說很喜歡這個故事，我覺得她的團隊很夠力，甚至她回泰國工作不到6小時又回來，一進到角色就和她在泰國出席活動的感覺不一樣。」而合作之後她更是對葉芷妤讚不絕口，「她每次讓我看到超級不同的感受，我好像真的找到寶藏女孩，很值得被世界關注的演員。」

導演奚岳隆最大的夢想之一就是要讓自己片中的男主角開上自己最愛的車，因此這次把電影《在車上》裡的同款愛車帶進組，鳳小岳為此笑說很感謝導演，「他把愛車帶到組裡，那是我小時候夢想的車子，我夢想成真可以在現場開到，這是我拍這部片很大的重點。」

葉芷妤與鳳小岳在合作前，奚岳隆也給葉芷妤看了不少鳳小岳的作品，包括《艋舺》、《人生清理員》，奚岳隆透露，「我開給她看，她會一直『哇，我喜歡！我喜歡！』」至於鳳小岳，他則分享，「他從劇本階段就已經加入，跟製片認真度過很多晚上，他一進到劇組我就知道這部戲會很精彩。」

