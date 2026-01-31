葉華太辣「半球快掉出來」黃少祺不敢看！困擾身材：走路像3顆頭

葉華（左）化身酒家女色誘黃少祺。（三立提供）

三立八點台劇《百味人生》再添話題火花，葉華強勢回歸，一登場就氣場全開、辣度破表。劇中她化身酒家女，與黃少祺曾有過一段歡場感情，回憶戲中以性感造型現身，直接色誘對方，畫面火辣到連工作人員都忍不住偷瞄，堪稱近期最有記憶點的回憶橋段。

葉華笑說，這次角色造型變化多到自己都覺得像「千變女郎」，短短兩天拍戲就換了三套造型，幾乎每一場都像走紅毯。其中一場戲她換上低胸洋裝，「造型超級兇」，她更自爆這套衣服是親自出馬挑選，「我直接跟店家說：把你們店裡最辣的衣服通通拿出來。」果然立刻成為全場焦點。

廣告 廣告

葉華（左）強勢回歸，一登場就辣度破表。（三立提供）

她也笑談和黃少祺對戲時的趣事，對方全程不敢直視，連耳朵都默默變紅，「我還想說有這麼誇張嗎？」她幽默表示，這次造型難得展現身材曲線，自己其實平常穿衣服很困擾，太貼身反而不方便，「有時候走路真的很像三顆頭在跑。」一句話立刻引來現場爆笑。

葉華（右）作勢要獻吻黃少祺，他嚇到不敢直視。（三立提供）

葉華穿著這套洋裝一現身，不只男演員愣住，連女演員也搶著合照。同劇演員劉曉憶忍不住開玩笑問她：「妳在哪家酒店上班？我也要去！」現場笑成一團，眾人也起鬨虧她：「那妳把丁國琳放哪？」葉華立刻霸氣回應：「她是始祖好嗎。」

談到這次回歸《百味人生》，葉華表示自己休息了一陣子，近來頻繁往返台中與台北，因為在台中買了一棟房子，目前正如火如荼裝潢中，未來是要給媽媽住。重返八點檔拍戲，對她來說既熟悉又新鮮，「一回來就這麼刺激，真的很有《百味人生》的味道。」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。

更多中時新聞網報導

青峰要放假跟命運對著幹

《有聲之年》演員化學反應太驚人

澳網》擊敗張德培徒弟 小祖維瑞夫連3屆闖4強