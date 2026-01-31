葉華爆乳色誘黃少祺！驕喊「像3顆頭在跑」

【緯來新聞網】葉華強勢回歸三立八點台劇《百味人生》，化身日本酒家女，一登場就氣場全開、辣度破表，與黃少祺曾有過一段歡場感情，在一場回憶戲中以性感造型現身，直接色誘黃少祺，畫面火辣到連工作人員都忍不住偷瞄。

葉華（左）爆乳，讓黃少祺很害羞。（圖／三立提供）

葉華自認像「千變女郎」，短短兩天拍戲就換了3套造型，幾乎每一場都像走紅毯。其中一場戲，她換上低胸洋裝、露出E奶，造型相當吸睛。她透露這套衣服是親自挑選，「我直接跟店家說，把你們店裡最辣的衣服通通拿出來」，效果一曝光，果然立刻成為全場焦點。



笑談和黃少祺對戲時的趣事，她說對方全程不敢直視，連耳朵都默默變紅，「我還想說有這麼誇張嗎」？她幽默表示，難得展現身材曲線，她其實平常穿衣服很困擾，太貼身反而不方便，「有時候走路真的很像3顆頭在跑」，立刻引來現場爆笑。

葉華（左）和黃少祺有段歡愉關係。（圖／三立提供）

她穿著這套洋裝一現身，連女演員也全被震懾，劉曉憶忍不住開玩笑問她：「妳在哪家酒店上班？我也要去！」現場笑成一團，眾人也起鬨虧她：「那妳把丁國琳放哪？」葉華立刻霸氣回應：「她是始祖好嗎！」



談到這次回歸《百味人生》，葉華休息了一陣子，因為在台中買了一棟房子，近來頻繁往返台中與台北，目前正裝潢中，未來是要給媽媽住。她坦言，能在忙碌生活中重返八點檔拍戲，既熟悉又新鮮，「一回來就這麼刺激，真的很有《百味人生》的味道」。

