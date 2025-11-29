葉金川出新書 80歲還能跑跳碰

世界衛生組織（WHO）推估，全球老年憂鬱症盛行率約為10％，而國健署今年發表的調查顯示，台灣老年憂鬱症盛行率高達13.3％，高於全球平均。前衛生署長葉金川日前發表新書《80歲，還能跑跳碰》，記錄了他70～75歲間，關於自己的生活安排、健康維護和生活目標。退休不代表對社會沒了貢獻，年老的生活依然可以安排得有價值，充滿動力、能力和樂趣。

葉金川表示，台灣今年邁入超高齡社會，65歲以上長者超過總人口20％，約有420萬人。這個族群達退休年齡，不代表對社會沒了貢獻，除了有繼續工作的能力，維護自己的身心健康，好好地安排生活，最大的功德是把自己照顧好，不拖累兒女、家人、社會、國家，這是可以做到的基本工作。

在52歲那年，葉金川辦理事務官退休，之後陸續擔任政務官，在公益團體和學校單位擔任全職工作，67歲開始擔任公益團體無給職工作，今年滿75歲，辭去所有工作，全心全意好好過老後生活。

《80歲，還能跑跳碰》記錄了葉金川從70～75歲間，關於自己的生活安排、健康維護和生活目標，盼拋磚引玉，提供400多萬退休年紀的讀者參考，年老的生活依然可以過得有價值，充滿動力、能力和樂趣。

董氏基金會董事長張博雅表示，有憂鬱症的其一原因是太孤獨，過去「張家長、李家短」的時代，沒有什麼憂鬱症，但現在人們不跟人互動，就會變得孤獨。如果可以參與社區活動，有社區的支持，互相協助、照顧，孤獨感就會逐漸減去，鼓勵大家有空，就多走出來跟人群多互動。