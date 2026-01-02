葉門亞丁機場停飛 沙烏地大使稱代表團被拒降落

（中央社杜拜2日綜合外電報導）葉門亞丁機場昨天停飛所有航班，沙烏地阿拉伯駐葉門大使賈比爾今天指出，沙國代表團搭機前往亞丁時，阿拉伯聯合大公國支持的葉門分離主義組織「南方過渡委員會」領袖朱拜迪拒絕給予降落許可。

路透社報導，葉門南部重鎮亞丁（Aden）的國際機場停飛是沙國與阿聯衝突加劇的最新跡象，這兩個波斯灣強權的對立正重塑飽受戰火摧殘的葉門局勢。

賈比爾（Mohammed Al-Jaber）在社群媒體X平台發文寫道：「數週來一直到昨天，沙國盡力與南方過渡委員會（STC）合作，阻止情勢升溫…卻遭朱拜迪（Aidarus Al-Zubaidi）持續拒絕及強硬對待。」

針對賈比爾的說法，南方過渡委員會目前未回應路透社的置評請求。

賈比爾補充道，朱拜迪昨天下令關閉亞丁機場的空中交通，前往亞丁磋商衝突解方的沙國代表團飛機因此被拒絕降落。

南方過渡委員會掌控的交通部昨天則發布聲明，指控沙國施加空中封鎖，並稱利雅德（Riyadh）方面要求所有航班必須經過沙國，以進行額外檢查。

阿聯支持的南方過渡委員會上月自國際承認的葉門政府手中奪取南部大片土地，而支持葉門政府的沙國將此舉視為威脅。

在葉門境內非屬叛軍「青年運動」（Houthi）掌控的地區，亞丁國際機場是主要出入門戶。（編譯：洪培英）1150102